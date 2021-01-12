藥局自去年12月31日起，實名制口罩改由廠商統一包裝，銷售片數及售價將調整為14天10片40元。（食藥署提供）

時至2021年，新冠肺炎疫情卻依舊肆虐全球，在疫苗普及之前，口罩的需求始終高居不下。為了讓大家都有口罩戴，政府延續之前的實名制口罩政策。不過卻有藥師抱怨，就算實名制口罩已變成「一片4元」，仍不見買氣。認為口罩市場已經崩盤，連政府都在搶藥局口罩生意。

指揮中心表示，由於國內口罩產能大幅提升，藥局自去年12月31日起，實名制口罩改由廠商統一包裝，銷售片數及售價將調整為14天10片40元，由「一片5元」降價為「一片4元」。不過根據《聯合新聞》報導，彰化一名藥師卻認為，實名制口罩降價，實為市場崩盤，政府搶救買氣的手段。

這位張姓藥師表示，自從實名制口罩改為一片4元後，藥局一天最多進帳2000多元，等於只有50組人購買。而由藥局自己引進的口罩也都用薄利多銷方式出清，買氣大不如前。

藥師抱怨道，「政府掌控口罩市場，只能看政府吃飯。」回想起當初口罩之亂，口罩供不應求，到開放自由市場買賣後，因影響到政府口罩買氣，又推出雙鋼印制度，害許多藥局口罩只能賠本出清。

該藥師認為，現在實名制口罩降價為「一片4元」，根本是口罩市場崩盤，政府才調整價格。為了搶救買氣，藥局特別引進民眾喜愛的特殊色口罩，現在卻被政府下令要查是否會致癌。藥師痛批，「生意都給政府做就好了啦！」

(中時新聞網)