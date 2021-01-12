羅志祥（小豬）去年4月被周揚青毀滅式分手，遭踢爆熱愛多人運動，演藝事業及形象跌至谷底，甚至被網友封為「時間管理大師」，雖然尚未復出螢光幕前，但常在網上分享日常生活，近日他請網友推薦好劇，被網友留言酸「時間管理大師」，他也親自回應了。

羅志祥透露，這段時間看了10幾部影視作品，包括《越獄風雲》、《陰屍路 》、《愛蜜莉在巴黎》、《鬼滅之刃》、《安眠書店》、《三十而已》、《以家人之名》、《Sweet Home》、《驅魔麵館》等等，大讚每部都好看，最後希望網友推薦好看的劇給他。

越獄風雲 陰屍路 紙房子 闇 愛蜜莉在巴黎 鬼滅之刃 安眠書店 東京大飯店 BG終極保鏢 三十而已 以家人之名 後街女孩 毒梟 闖關者 Sweet Home 驅魔麵館 好看 大推 你們看過哪些？還有你們覺得好看的也可以推薦給我的 由羅志祥 SHOW 發佈於 2021年1月8日 星期五

羅志祥自嘲回覆網友嘲諷。（圖／翻攝自臉書）

羅志祥貼文一出，不少粉絲認真回覆他的提問，他也和粉絲互動討論，而其中有個網友留言「時間管理大師這本書」，沒想到羅志祥竟沒視而不見，反倒自嘲說：「偶沒還出」。

羅志祥去年被踢爆渣男行徑後，工作全取消，而在2020快結束前，他心生感觸寫下：「2020經歷過悲傷挫折，難過失落，又或者是快樂喜悅，在年末倒數中都將成為過去了，這一年當中的每一天，都在經歷著很多不同的事情，開始發現有時候人會在不知不覺中，活成了自己討厭的樣子」，並稱不需要逃避，應該真實面對自我。

(中時新聞網)