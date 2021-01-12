北部某間醫院傳出新冠肺炎院內感染，院方除了立即疫調採檢，多名員工也進行隔離，據悉有1男醫師和1女護理師染疫。對此，前立委沈富雄直言，考量到就醫和轉診，民眾都很想知道到底是哪一家醫院，但陳時中部長卻不肯透露，沈富雄更質疑，陳時中沒有從老百姓的觀點去看待事情，「為什麼我們要請你來當官？」

沈富雄12日在政論節目《少康戰情室》中表示，今天有一點石破天驚，那是因為過去太杯弓蛇影，他還安慰陳時中，指這個是小事。不過，他話鋒一轉，認為這2例確診屬於本土，而傳染給他們的應該也是本土而非境外移入，「醫院裡有人得病就往下去查，他們接觸多少家屬病人，往後查是誰傳給他們，那又是一大堆」。

沈富雄指出，中央流行疫情指揮中心召開記者會時，電視機前面的人都在等哪一家醫院，但等了好久，陳時中從頭到尾就是不講。沈富雄還認為陳時中照著規矩走，其實都是官僚本位主義，沒有從老百姓的觀點去看，為什麼我們請你來當官？

沈富雄直言，雖然指揮中心有透露確診個案的足跡，但老百姓會比較關心那足跡？還是關心是哪一家醫院？「因為那一家醫院的風險會比那些風險大，他們會覺得說，我們看病是不是還要去那一家，如果要轉診，是不是要去那一家」。

沈富雄更像主持人趙少康抱怨，節目開始前曾問過其他來賓知不知道是哪一家醫院，結果大家都知道，「他們都知道，陳時中你瞞什麼？天下人皆知還不講？」他更質疑，照陳時中所言的規矩走，真的是降低對社會的傷害、對我們要保護的人是最好的標準嗎？並要他回去再檢討一下。

(中時新聞網)