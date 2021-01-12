台南歸仁休旅車落水 一男子無生命跡象 23:592021/01/12 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防人員打撈車體。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防人員下水搶救。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真） 消防人員下水搶救。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真） 台南市歸仁區晚間10點半左右發生一起休旅車，沒入水池的意外，路過民眾驚見看到趕緊報案，警方到場時，還聽到車內的人大喊救命，台南市消防局派遣人員到場以橡皮艇下水搶救，經過1個小時打撈，先是打撈車體，沒多久也打撈起車上男性，但已經沒有生命跡象，目前送往新化院。 8旬老翁寒流迷失街頭 警熱心尋回 退役T33教練機 台東遊車河 (中時 ) #打撈 #休旅車 #到場 #台南歸仁 #無生命跡象 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 警積極協尋失踨輕生女 山路小徑搶救成功 17:332021/01/12 寶島 拚春節國旅 台南雙層巴士延長優惠 04:102021/01/12 地方新聞 香港跨境司機往返深圳東莞裝貨 驗出無症狀染疫 21:072021/01/12 兩岸 南水局副局長撞癱大學生 判賠千萬元 15:102021/01/12 社會 貿協ITI國企班 數位跨域招生 04:102021/01/12 投資理財 周董秀4700萬超跑女兒也認可 《叱咤風雲》主題曲再現吉他神技 20:122021/01/12 娛樂 黑狗寒冬中落水痛苦掙扎 英勇男跳湖破冰神救援 22:132021/01/12 搜奇 台南搭小黃一舉動被加錢 歐陽靖茫然：南部人也不知道 14:282021/01/12 娛樂 CES／三星揭曉新冠後新常態解決方案 推出新電視／冰箱與機器人 12:532021/01/12 科技 台中保全騎車自摔 2分鐘內遭3車連續衝撞卡車底身亡 09:572021/01/12 社會 川普將露面 仍無下台打算 04:102021/01/12 全球財經 社會熱門新聞 警界高層異動名單批准了 黃明昭、黃宗仁接高雄與新北局長 - 社會 兒買進口車母低收資格沒了 婦人鬧公所叫囂 坐上BMW走人 - 社會 男友送爸威士忌 女查價格傻眼 內行看照加倍震驚：還不快嫁 - 社會 情侶萬華商旅過夜 隔天男沒呼吸 原來兩人只是街友取暖 - 地方萬象 騎車到學校早餐莫名消失 女一看袋子氣炸：X林老師 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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