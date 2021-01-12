消防人員下水搶救。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真）

消防人員下水搶救。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市歸仁區晚間10點半左右發生一起休旅車，沒入水池的意外，路過民眾驚見看到趕緊報案，警方到場時，還聽到車內的人大喊救命，台南市消防局派遣人員到場以橡皮艇下水搶救，經過1個小時打撈，先是打撈車體，沒多久也打撈起車上男性，但已經沒有生命跡象，目前送往新化院。

(中時 )