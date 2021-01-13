國民黨中央委員連勝文有意選台北市長？今天傳出婉拒黨主席江啟臣密邀黨秘書長一職後，他親自上《中天》節目，與主持人王又正聊國民黨近況及個人近程規劃。連勝文親口表示，自己確定不會接國民黨秘書長一職，對於台北市長一職，他坦言，自己已經選過，會讓路給黨內年輕人出來選，他還提到，自己最近和父親談了2件事。

連勝文說，台北市是一座變化很快的城市，台北市民對市長的要求比較高，他個人認為，市民對新面孔會更有期待，王又正問他，所以是喊話丁守中別再選的意思？連勝文連忙否認，稱「選舉是每個人的權利，不是誰一定能選的問題」。

連勝文說，丁守中不是年輕人，對台北市的城市發展步調、性格來說，讓一些年輕人出來不是壞事，反而是好事，但他強調，選舉過程一定要經過公平、公正、公開的過程。

國民黨秘書長不接要選台北市長？連勝文：爸爸跟我談了2件事。(圖/翻攝自 中天政論節目 正常發揮)

對於拒絕黨秘書長一職，王又正問連勝文，「是因為要幫黨生錢，很累不想接嗎？」連勝文說，他本來就沒有這樣的計畫，對於媒體說法，他認為不完全正確。

至於「黨主席江啟臣是否有當面向父親連戰請益，邀請連勝文當秘書長這件事？連戰是否有向你(連勝文)提起？」。連勝文說，他最近和父親通話，連戰問了他一件事，還提醒一件事。原來，連戰問連勝文的不是黨政規劃，而是連家金孫何時要來爺爺奶奶家？並提醒他，天氣變冷要多穿一點，其他沒多講什麼。

此外，連勝文也透露，他對於外界長年喊他「連公子」也有些想法，他拜託大家，以他的年紀，不要再喊他公子，叫他「連員外」，至少年紀比較接近。

而對於江啟臣就任黨主席後這段時間，如何評價他任內的作為？連勝文說，「他作為黨主席台北台中兩邊跑，國民黨內有太多人把自己的盤算和未來規劃綁在國民黨上，很多事情就沒辦法理直氣壯去做….這是國民黨過去10年來的自私文化所導致的」，他認為等時間到再往回看去評價功過，會比較清楚。

(中時新聞網)