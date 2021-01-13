13條鐵路支線、66個台灣最美鐵道車站＋周邊景點漫遊路線

從深澳線、平溪線、宜蘭線、北迴線、台東線、南迴線、屏東線

一路玩到縱貫線南北段、山線、海線、內灣線、集集線……

原來，在台灣也有這些美麗的秘境小站

能帶你感受日式風情、在地小鎮之美，帶回旅行中最有溫度的感動

不一樣的台灣鐵道旅行，就從「這一站」出發！

到花蓮富里造訪花東縱谷產米大鎮，一探以「大地的穀倉」全新姿態登場的富里車站……

望古車站 黑夜螢光裡找尋消失的盤古。(圖/創意市集提供)

【精彩書摘】

幾隻螢火蟲在小溪旁飛舞，抬頭有月光、低頭是螢火，望古的黑夜，讓人充滿了想像。

瞳孔在黑暗中放得特別大，卻找不到那開天闢地的盤古。

在熙來攘往的平溪線上，仍有幾座乏人問津的小車站，它們與世無爭的座落在沿線中，享受著喧鬧中的一片靜好。沿線中，望古車站不僅是一座無人車站，更是一座充滿清幽、空靈感的小站。

搭乘平溪線小火車過了十分車站後，車上的乘客也少了大半。雖然只有一站之隔的距離，來到了望古車站，卻有著不同的空氣與氛圍。原名慶和車站的望古車站，因應採礦運輸需求而設置，後來煤礦停產後，才正式改名為當地村落的名字「望古」。

無人管理的望古車站，旅客可以自由進出月台層，長長的月台末端連接了出口，出口旁僅有幾戶人家，沒有老街、沒有天燈，有著是平溪山城特有的寧靜與空靈。大多人會搭乘列車至此都是為了要前往望古瀑布，而這座小站旁有一座慶和吊橋遺跡，它與望古車站共存了半個世紀，見證了「慶和煤礦」設立後帶來的繁華，也目送了最後一批礦工下班後，那離去的身影。

由於望古車站附近的畫面非常靜美，無污染的環境在四月底、五月初的傍晚，鐵道兩旁皆是紛飛的螢火蟲；大雨過後更能看見層山堆疊、煙嵐裊裊的美麗風景，不僅吸引了許多攝影師前來取材，連G.E.M.鄧紫棋的「很久以後Long After」MV都特別來此取景，是許多攝影玩家眼中的秘景車站。

周邊延伸景點

望古車站 黑夜螢光裡找尋消失的盤古。(圖/創意市集提供)

望古瀑布、慶和斷橋、嶺腳瀑布、嶺腳老街、十分老街、十分瀑布

望古瀑布 • 飛瀑之下的螢火蟲微光浪漫

每年四月至五月是台灣螢火蟲出沒的季節，而平溪的望古瀑布更是近年來深受攝影圈歡迎的螢火蟲拍攝聖地。每當螢火蟲季節到來，白天是網紅網美們打卡戲水場域的望古瀑布，入夜後好像換了一個場景，溪畔、瀑布邊總是擠滿了卡位的攝影師，只希望能夠透過自己的相機，捕捉下這黑夜中最浪漫的星點。由於當地天色昏暗，建議結伴前往，也請勿任意進入危險水域或到瀑布下遊玩，以策安全。

望古車站 黑夜螢光裡找尋消失的盤古。(圖/創意市集提供)

INFO

台鐵車站編號_ 7333

所屬路線_ 平溪線

位置_ 新北市平溪區望古里

站體型式_ 平面車站

啟用日期_ 1972.07.30

上行車站_ 十分車站

下行車站_ 嶺腳車站

望古車站 黑夜螢光裡找尋消失的盤古。(圖/創意市集提供)

(本文摘自《原來有這站》/創意市集)

【作者簡介】

許傑

18歲那年訂下目標，要帶著相機拍下全台灣368個鄉鎮風光，用一步一腳印的方式記錄台灣，找尋最真實的感動。將旅行中的故事，透過影像與文字傳遞讓大家看見。

旅居過日本京都、九州別府；也在北京落腳過三週；最遠飛過土耳其、訪過南半球達爾文，也去了零下33度的「新疆」拜訪遊牧民族。希望持續分享好的事情，帶給大家更多的生活能量。

● 著作

2019《台灣老街：從街屋建築、城市文化、庶民美食，看見最懷念的時代故事，尋訪最道地的台灣味》

2018《我們的離島風物詩：絕美祕境、溫煦人情、好食風光，尋訪純淨的島嶼映像》

2015 《台灣的100種鄉鎮味道。四季秘境x小村風光x當令好食 釀成最動人的在地真情味》

2014 《原來有這站？沿著神隱鐵道，開往台灣無人秘境小車站》

● 經歷

自由時報副刊專欄作家

AZ旅遊雜誌專欄作者

新光三越A11駐站作者

遠見雜誌駐站作者

東森旅遊雲駐站作者

文化部數位明星作家

《原來有這站》/創意市集

(中時新聞網)