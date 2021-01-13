13條鐵路支線、66個台灣最美鐵道車站＋周邊景點漫遊路線

從深澳線、平溪線、宜蘭線、北迴線、台東線、南迴線、屏東線

一路玩到縱貫線南北段、山線、海線、內灣線、集集線……

原來，在台灣也有這些美麗的秘境小站

能帶你感受日式風情、在地小鎮之美，帶回旅行中最有溫度的感動

不一樣的台灣鐵道旅行，就從「這一站」出發！

▍到台東太麻里被譽為台灣最美的多良車站，飽覽一望無遺的海景，感受時間彷彿暫停的寧靜……

崇德車站 謎樣車站的最美靛藍。(圖/創意市集提供)

【精彩書摘】

區間車貼著蘇花公路前進，別於公路的蜿蜒，穿過一層又一層山洞，空氣的變化牽動著耳膜的鼓動，也鼓動著一種未知的躁動。移動對我來說，是種旅行的過程，更是一段能與自己相處的最美時光。

區間車離站，在崇德下車的旅客只有我一人。雖然日正當中，但車站內的地下道略顯黑暗。穿過地下道，來到了車站大廳，以為電氣化後的北迴鐵路區間車次會相當頻繁，但確認過牆上的時刻表，再三與站長確認，下一班區間車進站確實得等上兩個多小時。對於這個時刻表，是有點意外。的確，這個沒什麼人下車的車站也不需要有太多的車次停靠，但旅行上最有趣的事情就是「等待」，放寬心後，就在崇德車站附近走走吧！

通常有車站的地方，就會有聚落。但站務員跟我說，從車站出發走到最近的村子得花上半小時，我接著問那最近的景點是哪裡？他笑著說：「清水斷崖！但走過去要走一個多小時左右，路途也蠻危險的。」好吧！我只好放棄了。

走出了崇德車站，一整片的灰白峭壁阻擋了視線。從站長口中得知，遠處的那座大山是清水大山，而清水斷崖就在公路那頭。崇德車站毫無存在感的位於北迴線上，藏在蘇花公路旁的小角落。入口兩旁灌木叢生，幾乎掩蓋了車站的屋頂，除了一棟荒廢的民宅，兩邊望去盡頭皆無人煙的跡象，開車時應該會很容易就忽略了它的存在。

我看著路上的砂石車來來往往，揚起了一陣陣煙塵，如果走在蘇花公路，勢必會很克難。轉頭又回到車站大廳，等待下班列車的到來。由於等待的時間很長，更有時間好好欣賞窗外天氣的變化，沒想到還等不到下一班車，剛剛晴朗的天空，已經烏雲密佈。就在雨水剛落下的瞬間，區間車進站了。

北迴鐵路上的車站位置都相當奇特，除非刻意從地圖上尋找，不然搭乘著對號列車疾駛而過，那瞬間真的很難發現它們的存在。而崇德車站進出相當不方便，這個車站存在的意義，對我來說也成了謎。

崇德車站 謎樣車站的最美靛藍。(圖/創意市集提供)

周邊延伸景點

清水斷崖、太魯閣國家公園、七星潭風景區

崇德瑩農場 • 太平洋邊的紐西蘭秘景

距離清水斷崖及太魯閣國家公園不遠的「崇德瑩農場」，是近年新開發的園區。跟著導航走進鄉間小路，真的很難想像這裡藏著一間被譽為台版紐西蘭的農場。雖然名為農場，但進入到崇德瑩後也會發現裡頭分為好幾個部分，提供露營車、飛行傘、風味餐、沙灘車、極限運動、賞鯨輕旅行等遊憩服務。拜訪當時仍在試營運及分區開發階段，所以園區僅有部分設施及商家營運中，其他都還是在整建籌備階段。

園區地址

花蓮縣秀林鄉材下台地霧溪旁

清水斷崖 • 懸崖邊的日出

清水斷崖為台灣十景，更是花蓮相當著名的景點之一。無論是從觀景台，或是划著獨木舟在太平洋上欣賞，不同角度有不同的感受。而最棒的觀賞時間是在日出到中午之前，看那海岸線的海水顏色隨著日光角度有所變化，深淺藍色變化之間，色澤宛如碧玉一般迷人。

景點位置_ 蘇花公路171.1km處

拜訪小叮嚀

崇德車站僅停靠區間車。

崇德車站步行至清水斷崖單程約2小時，砂石車眾多、不建議徒步前往。

崇德車站 謎樣車站的最美靛藍。(圖/創意市集提供)

INFO

台鐵車站編號_ 7040

所屬路線_ 北迴線

位置_ 花蓮縣秀林鄉崇德村海濱路96號

站體型式_ 平面車站

啟用日期_ 1975.02.28

上行車站_ 和仁車站

下行車站_ 新城車站

崇德車站 謎樣車站的最美靛藍。(圖/創意市集提供)

(本文摘自《原來有這站》/創意市集)

【作者簡介】

許傑

18歲那年訂下目標，要帶著相機拍下全台灣368個鄉鎮風光，用一步一腳印的方式記錄台灣，找尋最真實的感動。將旅行中的故事，透過影像與文字傳遞讓大家看見。

旅居過日本京都、九州別府；也在北京落腳過三週；最遠飛過土耳其、訪過南半球達爾文，也去了零下33度的「新疆」拜訪遊牧民族。希望持續分享好的事情，帶給大家更多的生活能量。

● 著作

2019《台灣老街：從街屋建築、城市文化、庶民美食，看見最懷念的時代故事，尋訪最道地的台灣味》

2018《我們的離島風物詩：絕美祕境、溫煦人情、好食風光，尋訪純淨的島嶼映像》

2015 《台灣的100種鄉鎮味道。四季秘境x小村風光x當令好食 釀成最動人的在地真情味》

2014 《原來有這站？沿著神隱鐵道，開往台灣無人秘境小車站》

● 經歷

自由時報副刊專欄作家

AZ旅遊雜誌專欄作者

新光三越A11駐站作者

遠見雜誌駐站作者

東森旅遊雲駐站作者

文化部數位明星作家

《原來有這站》/創意市集

(中時新聞網)