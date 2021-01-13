▍到苗栗大山，探索檜木建造的日風老車站，木造結構樑柱、灰白夯土牆，小圓窗裡透進的光塵，訴說著時間的歲月感……

延續《原來有這站》鐵道旅行系列，跟著許傑再次搭上火車，各站停靠，重訪記憶中或者從未探訪過的海線、山線車站；有些活在青春記憶裡的車站面貌悄悄改變了，有些車站變得新穎、有的則是更加頹圮，有些曾經聽過的小站，甚至已從地圖上默默消失。

隨著台鐵車站捷運化、系統重新編制，本書全新收錄68個台鐵車站，不管是檜木建造的日式老車站、昔日運糖的轉運站、鄰近老庄聚落的車站、從繁華都市退役的車站……等等，這些小小車站都有著值得前來造訪的人文故事、美麗風景，等待著你再次搭上列車，在「這一站」下車，展開全新的旅程。

橫山車站 櫻花紛飛的鳴笛聲。(圖/創意市集提供)

【精彩書摘】

工作久了，很久沒有花心思在自己喜歡的事情上，也總是說今年沒賞到的花，明年依然會再盛開。不過花謝了，明年會再開，但明年的我們，還有機會一起去賞花嗎？

有人說內灣線上的「橫山車站」是台灣的「櫻花車站」，我認為名符其實。說到新竹賞櫻，通常都會先想到新竹縣的內灣老街，那邊有一條小徑，在春天時櫻花總是滿開的「櫻木花道」，幾年前我也朝聖過一次。後來沿著內灣線鐵道一站一站拜訪，才發現，最漂亮的賞櫻地點，就位於橫山車站。

初期的內灣線路網圖中，橫山車站並不存在。因為鐵路架設到橫山村後就必須「捨直取灣」，並且還得要增加興建一座鐵條。由於當時橫山村只要每逢颱風或豪雨就會發生洪水，當地的橋樑常常流失，造成住在村裡的居民進出不便，有時候更形同孤島。後來地方人士盼望有個安全回家的路，積極爭取下，官方將原有的內灣線進行了修改設計，才將路線延伸至現在橫山村的位置，橫山車站因而誕生。

內灣車站與橫山車站同屬新竹橫山鄉，但橫山車站的知名度遠比內灣低很多。沒有華麗的站房、也沒有熱鬧的老街，一條長長的遮雨棚、緊靠著省道與民宅，風景樸實、乏味，鮮少有旅客願意下車探訪。不過，隨著春日的暖風吹來，台灣各地的春櫻接棒盛開，橫山車站鐵軌旁整排的櫻花樹也齊力綻放。三月之後，櫻花滿開，當黃色的內灣小火車行駛過櫻花拱起的隧道，勾起一陣櫻花雨，隨風飄散的粉紅風暴，歡迎著旅客的到來。霎時間，真的有那麼一點在日本鐵道賞櫻的感覺。

拜訪小叮嚀

橫山車站僅停靠區間車。

橫山車站 櫻花紛飛的鳴笛聲。(圖/創意市集提供)

INFO

台鐵車站編號_ 1204

所屬路線_ 內灣線

位置_

新竹線橫山鄉橫山村10鄰橫山97號(無站房) 中豐路一段310號對面

站體型式_ 平面車站

啟用日期_ 1950.12.27

上行車站_ 竹東車站

下行車站_ 九讚頭車站

橫山車站 櫻花紛飛的鳴笛聲。(圖/創意市集提供)

(本文摘自《原來有這站》/創意市集)

【作者簡介】

許傑

18歲那年訂下目標，要帶著相機拍下全台灣368個鄉鎮風光，用一步一腳印的方式記錄台灣，找尋最真實的感動。將旅行中的故事，透過影像與文字傳遞讓大家看見。

旅居過日本京都、九州別府；也在北京落腳過三週；最遠飛過土耳其、訪過南半球達爾文，也去了零下33度的「新疆」拜訪遊牧民族。希望持續分享好的事情，帶給大家更多的生活能量。

● 著作

2019《台灣老街：從街屋建築、城市文化、庶民美食，看見最懷念的時代故事，尋訪最道地的台灣味》

2018《我們的離島風物詩：絕美祕境、溫煦人情、好食風光，尋訪純淨的島嶼映像》

2015 《台灣的100種鄉鎮味道。四季秘境x小村風光x當令好食 釀成最動人的在地真情味》

2014 《原來有這站？沿著神隱鐵道，開往台灣無人秘境小車站》

● 經歷

自由時報副刊專欄作家

AZ旅遊雜誌專欄作者

新光三越A11駐站作者

遠見雜誌駐站作者

東森旅遊雲駐站作者

文化部數位明星作家

《原來有這站》/創意市集

(中時新聞網)