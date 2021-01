因新冠疫情封城3個多月,英國首相強森宣布,7月4日起博物館與美術館只要遵守政府的防疫措施,確保安全,即可重新對外開放。這消息令藝文愛好者雀躍不已。各展場具體開放時間將會陸續公布。筆者在此特別介紹幾個值得一看的特展。

1.「提香:愛情、慾望、死亡Titian: Love, Desire, Death」特展

倫敦國家美術館籌備多年的義大利文藝復興時期重要畫家「提香:愛情、慾望、死亡Titian: Love, Desire, Death」特展,展出他為西班牙菲利浦二世繪製的「詩歌poesie」系列的6幅畫作,是自16世紀末以來破天荒首次合體展出。今年3月底推出後受到藝評界五顆星一致好評,但因新冠病毒影響暫時關閉。館方6月30日宣布,提香特展於7月8日起重新開放,並展期延長到2021年1月17 日。

提香於1551年到1562年繪製「詩歌」系列,被公認是詮釋古典神話最富創意的視覺呈現,所有作品的主題都環繞著愛情與慾望、果實與危險,提香的畫筆精準捕捉充滿戲劇性的時刻、死亡的相遇、可恥真相的發現、以及暴力的綁架。

這6幅系列畫作包括:1551-1553年繪製的「達妮Danaë」(英國威靈頓公爵收藏The Wellington Collection, Apsley House);1554年繪製的「維納斯與阿多尼斯Venus and Adonis」(馬德里普拉多博物館收藏Prado, Madrid);1556-1559年繪製的「黛安娜與阿克特翁Diana and Actaeon」及「黛安娜與卡利斯多Diana and Callisto」(倫敦國家美術館與蘇格蘭國家美術館共同收藏)。

1562年繪製的「劫持歐羅巴Rape of Europa」(波士頓Isabella Stewart Gardner博物館收藏);1554-1556年繪製的「柏修斯和安朵美達Perseus and Andromeda」,此畫在倫敦的華勒斯博物館(Wallace Collection),是該館成立119年來首次將此珍貴畫作外借。

提香本人從未看過這些畫作一起展出,相隔400多年合體,是我們人生難得一次必看的優質藝術展覽。

和服:京都到伸展台Kimono: Kyoto to Catwalk(圖/Jennifer EVENT365生活誌 提供)

安迪沃荷回顧展(圖/Jennifer EVENT365生活誌 提供)

