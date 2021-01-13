【回憶殺】51歲女歌手「高八點」高勝美曾是瓊瑤御用歌后，名聲響亮幾乎無人不知曉，但她最近被拍到在安徽省阜南縣東方村商演，居然沒有妝髮造型，僅穿著紫色長版羽絨外套禦寒，讓民眾一時沒認出，引發話題。

高勝美出身於高雄布農族村落，從小家境清寒，一家六口擠在一張破舊榻榻米上取暖，因為常常繳不出房租四處遷移，高勝美立志長大後要賺大錢，希望能給家人好的生活。恰好上天給了她一副好歌喉，自幼就是歌唱比賽的常勝軍，18歲陪同友人參加唱片公司歌手選拔，意外獲得老闆賞識，開啟高勝美的歌壇生涯，首張專輯《緣》試水溫有了不錯的迴響，緊接著又發行《聲聲慢》、《山地情歌專輯》、《前世註定》、《懷念老歌10》、《說起了我的夢》等，甜美又細膩的聲線大獲好評，成為歌壇舉足輕重的當紅歌手。

高勝美過往發行的專輯幾乎大賣。（圖／中時資料照）

高勝美新鶯出谷的美音不只深受歌迷喜愛，瓊瑤也相當欣賞，邀請她獻唱瓊瑤劇的主題曲，像是《千年等一回》、《青青河邊草》、《海鷗飛處彩雲飛》、《義海情天》、《無語問蒼天》、《望夫崖》等，可說是瓊瑤御用歌后；特別的是，高勝美還是收視保證，只要由她開金口，該電視劇都會是收視冠軍，因此獲得「高八點」的美名，巔峰時期，甚至被譽為鄧麗君接班人。

高勝美的歌聲曾獲金曲獎肯定。圖左為周華健。（圖／中時資料照）

高勝美的事業如日中天，感情生活卻神秘無比，出道34年傳出的緋聞鮮少，僅傳出經紀人、廚師小男友等，根據《自由娛樂》報導，高勝美33歲時想過嫁給這位小很多歲的廚師嫩男，在節目大方透露：「我與男友最近計劃在大陸買房子，已打算結婚了！」令主持人白冰冰羨慕不已。

想不到高勝美今年51歲，感情狀態仍維持單身，她曾在8年前的訪問中，表示交往的對象都是台灣人，因為工作忙碌或是個性不合，均分手收場，雖然媽媽希望她能找到好歸宿，但不強求了，而高勝美本身也看得開，對感情一切隨緣。

高勝美雖然沒有結婚，但也活得自在，只要拿到麥克風，就會閃閃發光。（圖／中時資料照）

(中時新聞網)