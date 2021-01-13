如何增加自己的財產、早日實現財富自由，是許多人追逐的目標，除了努力賺錢生財，也需要一些運氣加持，運勢命理網站「旺好運」分享了5個提升財運的大絕招，除了客廳風水，還要注意吉祥物的擺放，連飲水都有學問，快來看看該怎麼做才能讓財運暴漲吧！

▍1.客廳風水

客廳要藏風聚氣，如果客廳裡比較空蕩，且前後洞開，有穿堂風吹過的話，這樣的客廳多不聚財，提醒有大客廳或者客廳與餐廳連在一起的人，最好是在中間放些傢俱，形成間隔，這樣有了財運後，才能守得住。

▍2.吉祥物擺放

在家中財位放置旺財水晶或吉祥助運物，辦公桌上放置富貴竹，身上佩戴催財的風水物，注意住家或辦公場所光線是否充足、和諧，在室內擺放綠色盆栽，一般情況下都可以提升偏財運。

▍3.飲水的水源要注意

生活用水與廁所用水要分開，有些人貪圖方便，會在廁所的水龍頭接水來煮飯、煮水，這在風水上會導致運勢走下坡，建議食用水的取水地點只能在廚房。

▍4.綠色植物有助轉運

近期運勢不順的人，可在家中養些生機蓬勃的綠色植物，這樣可以壓制住自己的霉運，轉換運氣。

▍5.更換爐灶和門窗裝飾

偏財運不旺的人，建議把家中的爐灶換新，同時把門窗裝飾更新，風水上爐灶管財運，不可破舊。

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(中時新聞網)