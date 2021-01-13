一名女大生在期末考第一天早起K書，卻在出門前沖澡時發生慘劇。浴室門鎖竟然壞了，她拚命轉動門鎖，下場卻是整個門把掉下來。最後是牙一咬，把門下方的通風口拆下來，鑽過「狗洞」才成功脫困趕上期末考。沒想到這悲慘的事件PO上網，意外釣出一堆網友安慰她：「我也爬過那個洞」。

這名網友在社群平台《Dcard》PO文說，期末考第一天，她特地起了個大早，4點起來讀書，在9點的時候去沖澡，準備遠赴考場。結果洗完澡後，要打開浴室的門才發現鎖死了，「沒想到我竟然在考前一小時被我的門衝康」、「教授應該不會相信我是因為被鎖在廁所才缺考吧」。

眼看著時間緊急，原PO瘋狂扭轉門把，結果門把竟然整個脫落。最後走投無路，只好把底下通風口拆開，拆到滿手都是劃痕，開始出現內心話：「我看著那個狗洞，也太小了吧，X！」，原PO第一時間研判應該鑽不過去，試著出手勾外面的門把，卻沒有成功，簡直就是絕望，「最後我盯著那個狗洞好久，如果我真的卡在門板中間動彈不得，過幾天我爸媽就會發現一具衣衫不整卡在門裡的屍體欸，X！我真的沒有想要這樣死啦」

期末考出門前被衝康 女大生洗完澡浴室門鎖死 密室脫逃靠狠招（翻攝 Dcard）

原PO下定決心要穿過門板、因為「期末考佔總成績35%，就是這35%，值得我赴湯蹈火」，鑽狗洞過程一度因為衣服太厚卡在門中間，最後是把帽踢脫掉才鑽出來。

期末考出門前被衝康 女大生洗完澡浴室門鎖死 密室脫逃靠狠招（翻攝 Dcard）

這篇慘劇文才PO上版，就成為熱門討論話題。釣出許多網友安慰原PO，「我也爬過那個洞欸XDDDD」、「我小時候被鎖在裡面就是從下面那狗洞出來的」、「你也太瘦了吧，怎麼鑽的」，「教授停課都可以用洗澡沒熱水的理由，卡廁所還好啦， ㄎㄎ」，，「看了一下自己廁所的門，竟然沒有下面那個洞！！！看來以後可能不能關門洗澡ㄌ」、「洗澡真的要帶手機啊」、「好有畫面」、「好悲劇的感覺啊，幸好最後有逃出」。

(中時新聞網)