61歲歌手齊秦音色高亮，唱紅《大約在冬季》、《夜夜夜夜》等多首經典歌曲，不僅對台灣音樂圈有著深遠影響，在對岸也擁有大批粉絲。昔日被封為湖南師範大學校花的大陸女星吳春怡，日前就在社群網站分享一段與齊秦合照的影片，除了讓齊秦保養得宜的好身材曝光外，網友更對他紳士之舉讚譽有加。
27歲大陸女星吳春怡，擁有漂亮臉蛋與一雙無敵美腿，在讀書時期被封為湖南師範大學校花，後來近入了演藝圈，更有「大陸第一美腿車模」，微博擁有超過400萬粉絲追隨。
吳春怡近日更在微博曝光了一段與齊秦合照的影片，影片中吳春怡穿著一襲緊身銀色縷空裝，讓她性感美胸與傲人長腿全都露，接著更無懼衣服下滑危機，以小跑步之姿上前與偶像齊秦合照「我是你的粉絲」。
更有眼尖的網友注意到，齊秦面對性感美女求合照，不僅態度親切，左手還一直維持「紳士手」，避免碰到吳春怡的身體，拍完照還不忘關心吳春怡得獎了沒，超紳士之舉也被網友讚爆「齊秦老師好大度」、「男士合影的標準禮儀」、「有風度」。
(中時新聞網)
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