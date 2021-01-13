如今網路與電子化商務越來越發達，但存摺始終能夠不被淘汰，對此就有疑惑的網友忍不住發問，不解為何加拿大都已經沒再用存摺了，台灣卻始終沒被淘汰，引發熱議，對此有專業網友給出2大原因。

網友在PTT八卦版PO文「為什麼台灣存摺不會被淘汰掉」，他指出又快到春節，到了拿存摺去銀行領新鈔的時間，但跟加拿大朋友聊天才知道，加拿大、美國早已淘汰存摺，不解網銀已經出現一段時間了，為何存摺在台灣依舊屹立不搖，明明也很少人會去刷簿子了。

不少鄉民紛紛留言：「老人會拼命的」、「電子存摺查不到一年前的交易紀錄，很不方便」、「臺灣人還是要實體才覺得安全啊」。

隨後，有內行網友給出答案，表示還會保留存摺不外乎2個原因，其中一個就是老人非常不信任網銀，只相信自己手中的簿子。他說，表妹之前當櫃員，就碰過一名長輩，存摺不見了不願花錢補辦，寧願手寫交易明細，也不去使用網銀，詢問之下才得知，長輩怕電腦出錯就完蛋了，可以藉此得知許多長輩不信任電子儀器。

第二個原因就是法規沿革，他指出，民國74年前，銀行法第7條「本法稱活期存款，謂存款人憑存摺隨時提取之存款」，意思就是「有人開戶銀行你就是要給存摺，而且憑存摺才能提款」，但當時早有提款卡，於是修改法規變成「本法稱活期存款，謂存款人憑存摺或依約定方式，隨時提取之存款」，在此背景之下，雖然沒規定開立帳戶一定要用存摺，但實際字義仍然以存摺為主，其他約定方式為輔，由於法條只特別提到存摺，算是明示銀行一個「法規建議你的沒爭議的SOP」，銀行也不會特別想去挑戰政府，發想另行約定方式，加上長輩使用習慣，就一直這樣沿用下來。

該網友也表示，想要加速淘汰不方便的存摺只有3種方式，第一個就是修法時把「存摺」2字拿掉，加速數位化；第二個就是金管會主動公布定型化契約參考範本，提款方式可免去綁存摺；最後一種就是只能等待時間帶走堅持使用存摺的長輩。

鄉民看到後紛紛留言：「長知識」、「推詳細解說」、「表妹圖呢」，但也有人堅持：「還是實體最好」、「網銀就真的出過事啊」、「長輩是對的，紙本最有保障」、「被弄過才會知道落伍的好」、「其實就多個保險，沒必要淘汰存摺」。

(中時新聞網)