北部某醫院昨傳出院內感染，指揮中心公布案838染疫醫師足跡，包含桃園國際路上的星巴克，以及振宇五金行，至於案839的足跡則還在蒐集中。（張鎧乙攝）

中央疫情指揮中心12日證實北部醫院醫師遭新冠重症病患染疫，連帶同居護理師女友也中鏢，本土確診個案再增加2例（案838、839）。不料指揮中心曝光染疫醫師足跡後，許多網友卻針對此事進行「獵巫」，這讓知名醫護粉專《美的好朋友》看不下去，連續發文力挺當事醫師，表示醫師足跡已經夠可憐了，希望網友別再酸了，「這樣誰還要為你賣命啊！」

北部某醫院爆發院內感染，指揮中心公布染疫醫師足跡，曾在8日至9日曾赴桃園區國際路上的星巴克和振宇五金行。發言人莊人祥晚間特別更正指出，個案稱去過大江購物中心用餐，但信用卡消費記錄是在5日，應該是「記錯了」。

針對該足跡記錄，不少網友在酸言酸語，稱醫師記憶力差、藏有小秘密等等……。對此，醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》發文力挺染疫醫師，表示住院醫師過得已經夠辛苦了，「酸民真的不要再靠北了好嗎？」

粉專表示，根據疫調，染疫醫師6日到8日都直接上下班，沒有去任何地方，9日到了星巴克待了待了30分鐘，再去振宇五金晃一下，認為這是「苦命醫師小確幸」。粉專接著指出，「但去五金行大概是要自己做什麼修繕了，可憐哪；10日早上八點到醫院開始值班，可憐哪。然後就確診了。」

「還有人酸說足跡一定不只這樣，來當一個禮拜住院醫師你就知道了啦。」粉專強調，醫師真的沒有時間，何況人家拚成這樣，也是為了搶救病人才感染，「爛嘴酸民到底還獵巫靠北他什麼？人家傳染給女朋友，有什麼問題嗎？」同時也解釋，先前足跡會有大江是因為信用卡延遲入帳的關係，那已經是感染之前很多天的事情了。

「可憐哪...悲慘成這樣還要被臭嘴酸民一直酸，這樣誰還要為你賣命啊...」。粉專表示，如果最後整間醫院只有這兩人感染的話，其實院內感控還是做得很厲害。醫師為治療病患不慎染疫已經很辛苦了，希望酸民不要再繼續獵巫。

(中時新聞網)