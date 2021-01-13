即將來台訪問的美國駐聯合國代表凱莉．克拉夫特(Kelly Craft)將於周三抵台，成為美台斷交後首位來台訪問的美國駐聯合代表。這位在競選時捐款支持美國總統川普的金主，在政府即將交接時以訪台來挑動北京的敏感神經，看來很像是蓬佩奧的手法。一位沒有足夠外交經驗的國務卿指揮一位非專業的外交官，選擇在兩個關係緊張的大國間挑撥最敏感的議題，印證了一句成語：「盲人騎瞎馬，夜半臨深池。」其結果必然是引來一個暴跳如雷的北京，給未來美國拜登政府與台灣政府惹來一堆沒有必要的麻煩。

克拉夫特的駐聯合國代表職位是川普的政治任命，當然肩負著重要的政治任務。奇怪的是，這次的政治任務在川普即將下台前幾天才進行，而且是川普在政治上惹惱了國會與幾乎所有的媒體、學術界與社會團體後，並即將遭到國會的彈劾時才發生。先不論此舉會把北京惹怒到什麼程度，光是川普這個遭到同黨議員快速切割、屬下官員紛紛離去的麻煩製造者，台灣陪他玩一趟只有數天壽命的險招，付出的代價恐怕也難以向台灣人民開口吧？

克拉夫特的夫婿捐了126 萬美元給川普，換來一個駐加拿大的大使職位。（圖／美聯社）

克拉夫特政治活動力強，一位來自肯塔基州、曾擔任過公職的女性，能在53歲的中年嫁給擁有數十億美元資產的煤業大亨，相較於周旋在大亨身邊的眾多女人來說，肯定有其過人之處，何況這還是她的第3次婚姻。煤業大亨多年來資助共和黨，與現任參議員羅姆尼（Mitt Romney）關係密切，克拉夫特2016年結婚時，趕上川普參加總統大選，她的丈夫喬．克拉夫特（Joe Craft）向川普競選總部捐贈了26萬美元（合台幣747萬元），川普當選後又向川普就職委員會捐出了100萬美元（台幣2873萬元）。

2019年川普在聯合國演說，（中排左起）副總統彭斯、國安顧問奧布萊恩、國務卿蓬佩奧、商務部長羅絲、駐聯合國代表克拉夫特在場聆聽。（圖／推特@pass_blue)

克拉夫特曾在小布希時期參加其競選團隊，小布希當選後，克拉夫特在2007年被派往聯合國擔任副代表，也因此她對聯合國代表有極大興趣。川普當選之後，透過參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）的推薦，克拉夫特於2017年被提名為駐加拿大全權大使。在提名的聽證會會上，克拉夫因為無專業外交經歷而飽受質疑，不過最後還是在參議院中由多數的共和黨投票通過。

2019年駐聯合國代表出缺，川普原打算提名前前國務院發言人瑙特（Heather Nauert），但她因缺乏外交的經歷遭到質疑，後來因為遭爆料雇用非法工作的保姆而自動退出。後來克拉夫特積極爭取，數個月後獲得川普提名，但因為克拉夫特在駐加拿大的大使任上表現欠佳，以及她丈夫的商業背景，參院聽證會上遭到不少阻力，但最後仍在麥康奈爾的積極運作下通過。

川普從上任以來，對聯合國的作用一直不太感興趣，川普甚至退出了伊朗核協定和巴黎氣候協定這兩個對聯合國來說非常重要的協定，此外還退出人權理事會與教科文組織，與一項聯合國武器貿易條約。尤其是在巴黎氣候協定上，克拉夫特丈夫的媒業背景讓許多人質疑其立場，克拉夫特也因此在接受媒體詢問時鬧出一些笑話。

任命競選時的金主擔任大使在美國歷史上相當常見，川普就職後任命了至少14位金主出任美國駐外大使，這些出任大使的金主平均的政治捐獻在35萬美元（合台幣1005萬元）以上。在過去歷任總統任命大使時，大約遵守一個不成文的慣例，約有2/3的大使是職業外交官，1/3是政治任命，但川普的政治任命大使比例高達1/2。

美國駐聯合國代表克拉夫特(左)去年9月與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐，表達對台灣的支持。（圖／美聯社）

此外，在美國250個駐外使節中，川普執政2年後仍有52個職位還未補齊，而這個數字在歐巴馬時期是11位，小布希時期是13位，由此可見川普是如何看待這些駐外使節的重要性。而川普的政治任命大使人選相對也較差，與前幾任總統提名大使獲參院通過的比例來看，克林頓是96%、小布希是84%、歐巴馬是89%，而川普提名獲得通過的大使只有66%。

從川普對待大使或聯合國代表這種外交官職位的態度來看，這些政治任命的外交使節可說完全是是酬庸性質，人選爭議性大，川普也不太重視他們的功能，在決策圈內幾乎發揮不了什麼作用。這次來台的克拉夫特顯然也是這個類型，只不過相對其他的酬庸性大使，她的野心更大，活動力也更強。但即便如此，終究形勢比她的老闆們都強，在所剩任期寥寥可數的日子裡，受命進行帶有風險與爭議性的政治任務，也只能當作奉命演一場即將落幕的蹩腳戲吧！

(中時新聞網)