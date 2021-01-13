炎亞綸推出新歌〈不安室的奈美惠〉邀來吳卓源合唱，炎亞綸透露，一聽到吳卓源的聲音就非常喜歡，「Julia唱歌很自在，且聲音裡帶著性感，直覺這首歌就是要邀請她合唱！」而吳卓源也直呼接到邀約時不可置信，一口答應，「炎亞綸是我在澳洲時就會關注很棒的藝人，竟然會要跟我合作，太誇張了！」

2人首度合作，炎亞綸形容吳卓源的聲音真的太好聽，「我喜歡看金庸，我對於『泥鰍功』非常有想像畫面，她的聲音像在水裡面，有各種各樣的風格，都可以成立，然後有自己很濃烈的味道，所以這個歌非吳卓源莫屬。」他們在MV中，炎亞綸化身AI智能管家與化身宅女的吳卓源分處在虛擬與現實世界中，看似毫無交集，卻又息息相關的互動，精準刻畫現代人與科技產品密不可分的微妙關係，平時忙碌的兩人也異口同聲表示：「私下其實很宅，可以好幾天不出門，外送和便利商店是日常必備的一環。」

此外，炎亞綸也將於17日在台北松菸文創大街舉辦專輯首場簽唱會，同時為了讓因為疫情無法前來的海外粉絲也能享有同等福利，16日也將於官方IG舉辦線上簽唱會與海外粉絲相見歡。

(中時 )