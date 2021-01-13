為協助美國政府順利交接，美國國務院宣布國務卿蓬佩奧已取消了計劃中最後一次出訪。國務院發言人奧塔格斯表示，蓬佩奧原訂出訪歐洲已經取消，其他高級官員的外訪也同時取消，以協助下周的新任總統就職典禮順利進行。而原訂於13日抵台訪問的駐聯合國代表克拉夫特，其首次的台灣之行可能因此生變。

《美聯社》報導說，在宣布蓬佩奧將在本週前往布魯塞爾不到18小時後，美國國務院宣布取消所有高級官員出訪，包括國務卿蓬佩奧本人的歐洲之行。此行將是蓬佩奧最後一次以國務卿身份進行外訪。

美國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）表示，國務院已決定，全力協助即將上任的拜登政府進行政府交接，並順完成1月20日舉行的新總統就職典禮。

報導說，自從上周川普總統鼓動了暴徒對國會大廈進行暴力襲擊造成5人死亡，事件引起了民眾高度關注拜登就職典禮的安全性。不過國務院官員們說，取消蓬佩奧與其他高級官員外訪是為了協助政府順利交接過渡，與擔心暴力事件發生無關。

奧塔格斯在一份聲明中說：「國務院與當選總統拜登的團隊在過渡方面進展順利。我們完全致力於完成一個平穩有序的過渡過程，並將在接下來的8天之內完成。為此，國務院和當選總統團隊已經充分溝通數個星期，我們對交接工作的合作情況和專業水平感到滿意。」

美國務院發言人奧塔格斯的聲明沒有提到原訂13日啟程來台訪問的駐聯合國代表克拉夫特(Kelly Craft) 是否仍按計劃進行，依其聲明的文意判斷，若蓬佩奧的出訪及其他官員外訪都已取消，克拉夫特首次的訪台之行恐將生變。

(中時新聞網)