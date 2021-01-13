台灣發生首起醫師(案838)院內染疫事件，醫師本人與護理師女友雙雙中鏢，前衛生署長楊志良在節目上批評醫師未遵守SOP，院方應做懲處，更表示自己是院長就會開除他，對此血管外科醫師吳欣岱臉書上開炮，要求楊志良不懂就別裝懂。

楊志良12日在政論節目《新聞面對面》上評論這起醫師染疫事件時，指出染疫醫師替確診病患插管，沾染到噴出來的口水，但這方面本來就有風險，不必特別責怪醫師。

但楊志良話鋒一轉，表示醫師沒照SOP處置。楊志良指出，生物實驗室發生類似事情時，第一步驟就是把防護衣脫掉，重新穿上一套防護衣，且發生地點為負壓病房，該醫師應該立刻通報並主動進入隔離病房14天，但該醫師卻回家陪朋友逛商場，導致現在許多同事朋友都被匡列。

楊志良說，全世界SOP都一樣，只要隔離衣有破損，或是管子有破裂，都要立刻通報並主動隔離，但醫師沒做到，醫院應該給予相當程度懲處，並強調若自己是院長，就會直接開除。

對此吳欣岱在臉書看到後，開炮楊志良「沒有插管過的人不要再不懂裝懂了」，她表示，插管噴口水是一定會發生的事，重點在於穿好防護衣，世界上沒有醫生能夠火眼金睛看到病毒朝自己飛過來，怎麼會知道當下換掉隔離衣自我隔離？

吳欣岱指出，指揮中心也沒公布確診醫師是執行何種醫療任務被感染，也沒提到疏漏之處，呼籲楊志良別再捕風捉影，造成二次傷害。文末吳欣岱也強調，醫師幫病患插管的時候心中只會想著要救命，根本不會有心思注意到有沒有被口水噴到。

請沒有插管過的人不要再不懂裝懂了😡 首先，插管口水噴出來是一定會發生的事，重點是要穿好全套防護設施。這個世界上也沒有哪個醫師有火眼金睛能夠看到病毒朝自己飛過來，要怎麼知道要當下換掉隔離衣到負壓病房自我隔離？ 其次，指揮中心並沒有公佈確診... 由吳欣岱發佈於 2021年1月12日 星期二

(中時新聞網)