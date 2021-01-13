北市新春系列活動超吸睛 青山王祭串連至元宵燈節 現金好康讓民眾拿不完。（吳康瑋攝）

北市新春系列活動超吸睛 青山王祭串連至元宵燈節 現金好康讓民眾拿不完。（吳康瑋攝）

農曆春節將至，北市自21日起，至3月7日，串連在地九大商圈的年貨大街、台北燈節及設市百年、青山宮165周年等活動，規劃「好好過年 傳遞心時刻」系列，更祭出多項好康，民眾只要前往青山宮消費，就可獲得艋舺夜市現金消費券，希望能吸引各縣市民眾前來共襄盛舉。

北市商業處指出，年貨大街目前仍在籌備中，預定在21日舉行啟動記者會公布完整規劃，但今年為落實防疫，民眾前往採買年貨須全程配戴口罩，並在各個主要出入口將派員噴灑酒精、且不得設置飲食及進行現場烹飪的攤位、攤商不提供試吃、食品展示須加上外蓋及銷售人員每日量測體溫等措施。

商業處表示，北市府研擬串連年貨大街及台北燈節等活動，一路從1月底延續到3月7日，吸引外縣市民眾到台北過年，並且今年也結合「台北設市百年」活動，在迪化商圈內的永樂市場廣場規劃六種年藝體驗，包括體驗年節紙雕創作、斗方體驗，共民眾同樂。

商業處透露，市長柯文哲每年都會前往商圈發放1元發財金，吸引大批市民大排長龍領取，但今年為了避免防疫措施受影響，啟動實體與線上併行的模式，提供民眾可以直接在線上領取存於悠遊卡的1元現金紅包，實際減少民眾現場排隊的群聚風險，後續相關規範將依中央疫情指揮中心的指示，滾動式調整辦理。

此外，北市觀傳局也指出，2021牛年台北燈節將在2月26日元宵節登場，今年台北燈節移師台北最早開城地區艋舺舉行，活動從2月26日到3月7日共10天，還邀請到搖滾天王伍佰與金曲歌后魏如萱揭開序幕，北市副市長蔡炳坤說，燈節參考跨年防疫經驗，規畫主燈區在下午4點至晚間10點間實施實名制，以防疫作為最高原則，滾動式準備打造最牛燈會，讓民眾安心賞燈。

(中時 )