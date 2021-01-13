國內再度出現新冠肺炎本土案例後，中央流行疫情指揮中心規定1月15日起14天居家檢疫須「1人1戶」，導致民眾居家檢疫的成本上升，再加上各航線航班量銳減，機位供給減少碰上返鄉尖峰，機票價格水漲船高，今年想在過年與家人團聚的海外國人，恐要多花5萬元的機票與住宿成本。

上海航班 漲到翻倍

受到機位供給減少影響，今年春節返鄉過年機票票價相較去年有不同的漲幅，以台灣人較多的北美與兩岸航線為例，北美票價漲幅7％至37％不等，其中以紐約航線漲最多，經濟艙平均漲價約1.5萬元。

兩岸航線票價漲幅更明顯，上海的航班甚至漲到翻倍。今年我方只開放大陸5個航點能飛，國人返台機票平均估要多花1.3萬元左右。

由於返台之後要再面臨14天的居家檢疫，防疫旅館每日房價多落在2500至6000元間，代表民眾要再準備3.5萬元至8.4萬元住宿費用。計算下來，海外國人今年返台過年，至少要多花5萬元。

在上海工作的林姓台商表示，自己算好1月15日回到台灣，居家檢疫加自主健康管理結束後正好開始過年，選擇的飯店扣掉中央及北市補助後，每天還是要4000元，身邊很多人今年都不回台灣過年，會回來大多是有家庭的人、資深主管或老闆等，否則一般上班族根本無力負擔。

1人1戶 麻煩又花錢

林姓台商指出，認識一對夫妻要返台，但居家檢疫規定「1人1戶」，2人住宿得分開，認為太麻煩又增加成本，今年也選擇不回台過年。

也有人考慮提早返台避開尖峰，但發現機票價格根本壓不下來。在舊金山工作的林小姐去年11月底返台，驚呼成本實在太高，由於經濟艙座位難買，她買豪經艙機票約8萬元，住的防疫旅館扣除補助後每晚6300元，機票、住宿算下來將近17萬元。她說，有朋友最近也要回台，但根本訂不到防疫旅館，機票也越來越難買。

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(中時新聞網)