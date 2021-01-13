新冠疫情衝擊全球經濟金融體系，引發央行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧、財政部長蘇建榮三大財金首長憂心股市強漲、金融資產膨脹，與實體經濟脫鉤，有資產泡沫化的疑慮。中央大學台灣經濟研究中心執行長吳大任直言，各國央行實施寬鬆貨幣政策，導致全球資金到處亂竄，股市、房市、大宗商品全都上漲，當央行貨幣政策一轉向、利率反彈，金融資產將有急速下跌的風險。

疫情衝擊 各國狂印鈔票

台股昨以平低開出後震盪走高，最高來到15642點，再創歷史新高，隨後獲利了結賣壓出籠，加上傳出新冠肺炎院內感染事件，指數翻黑，終場下跌56點，收在15500點。對於台股指數過去一年快速攀升，分析師認為在技術面未轉弱前，指數仍有高點可期。

股巿欣欣向榮也帶動證交稅收大增，據財政部最新統計，去年12月證交稅收195億元、全年稅收1502億元，雙雙刷新歷史紀錄。

惟楊金龍日前在央行報告指出，新冠疫情帶來超寬鬆貨幣政策，導致金融市場劇烈震盪，實體經濟卻仍呈現相對低迷，但部分金融市場卻強勁反彈，實體經濟與金融資產已呈脫鉤，恐加劇金融不穩定，甚至資產泡沫化的疑慮。

黃天牧擔心 擦鞋童理論

立委賴士葆昨在立法院財委會詢問黃天牧擔不擔心「擦鞋童理論」（即巿場過熱）。黃天牧表示，台股股價上漲確實較過去快速，提醒投資人注意風險。蘇建榮也表示，資金與金融資產過度膨脹，會造成市場不穩定。

黃天牧並提醒年輕人投資台股須注意六大面向，包括投資標的基本面、個股投資風險、政治經濟情勢變化、新冠疫情發展、各國政治與貨幣寬鬆政策對財政經濟的影響以及國際間主要國家貿易衝突。

利率正常化 成最大風險

摩根投信環球市場策略師林雅慧警示，景氣復甦、通膨疑慮再起，今年投資市場最大風險是「利率正常化」，即從低利率逐漸回到過去水準，加上陸美關係動態變化，都將左右市場波動。

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(中時新聞網)