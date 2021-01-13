入境「一人一戶」居家檢疫本周五實施，加上旅外國人返台過年，讓防疫旅館需求激增，交通部與各地方政府盤點防疫旅館房間數，預計4600間房月底上線，包含「短期」應急的1400多房，加上先前已有的1萬6千間房，防疫旅館破2萬間房。至於由檢疫者家人入住的「安心旅館」已破萬間，最高推出2折優惠，約1500元至3000元左右，其中有11家觀光飯店提供6950間房。

為達成春節前增加1萬間房的任務，交通部觀光局上周接續與六都、旅館業者開會。觀光旅館包含雲朗觀光集團、新竹喜來登大飯店、福華大飯店、晶華飯店、台北君悅酒店等11家飯店，提供防疫家人入住優惠，折扣最高達原價2折，觀光局初步統計，可提供至少6950間房；新北市、桃園市、台中市、高雄市也有多家業者推出相同住房優惠，總計觀光旅館與一般旅館提供的優惠方案逾萬房。

交通部長林佳龍說，11家飯店都相當有名，有些優惠價格都到1至2成，因是很好的飯店，相對來講價格較貴，但對於飯店業者能夠以支持防疫，人人有責的角度提供好的飯店、旅館給家人來住，「我是非常感謝，也會加以表揚」。

另種僅29天應急的「合意短期使用」方案，觀光局長張錫聰解釋，可以是獨棟或分層；旅館業者向入住檢疫者收取房費，若空房則由政府補貼，台北市上限5000元，中南部約3000元，依市場行情評估。短期使用自1月14日至2月11日止，除宜花東、離島等6縣市外，其餘16縣市均適用。

至於每日800百元補助是否已確定？林佳龍說，行政院支持到今年6月，當然特別預算因整個各部會的運用，本就賦予可以調節的彈性，防疫優先，很感謝行政院能再增列防疫旅館所需的補助經費。

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(中時新聞網)