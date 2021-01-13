二○二一年，又是新挑戰的開端，全球經濟受制於新冠疫情持續肆虐，局勢發展仍不甚明朗。不過，到今年三月後，疫苗研發將進入成熟期，預計到七、八月左右，這波疫情可望稍微退燒經濟活動也極有希望回歸正軌。

台灣今年的經濟發展，還是以科技業為領頭羊；回顧過去幾年，台灣產業結構變化飛快，原本經濟型態以中小企業為主，現在重心變成高科技、大型企業。台灣的高科技產業研發能力強、品質好，競爭力也高，顯然是產業中的亮點。

然而，從就業市場來看，科技大廠屬於資本密集產業，資本用得多，勞工用得少，同時也因為就業門檻高於其他行業，工作機會可說是少之又少。根據平均數據來看，高科技產業平均投入新台幣四千億到五千億元，才能產生一千個工作機會。

雖然台灣非常仰賴高科技產業，但其有一個相當嚴重的問題，就是「折舊率很高，無法分配到民間」，正是源於產業結構轉變的困境。雖然ＧＤＰ數字看起來很漂亮，但是國民所得沒有增加，最後資金還是被資本家拿走，老百姓口袋一樣空空如也。以台積電為例，台積電八十％股東都是外國人，就算分配股利，到最後也不會留在國內，後續是否會導致台灣內需不振，非常值得留意。

回頭來看國內熱錢的未來流向，今年和去年一樣，應該還是聚焦在股市與房市。以股市來說，目前指數站上一萬五千點，老實說是相當危險的位置；過去經濟成長率更高時，台股指數比現在還低，頂多一萬二、一萬三點就到頂，因此不難看出這波上漲是「資金行情」在主導，大家說的「崩盤危機」並非危言聳聽。

股市有一個盲點是「樂觀時過分樂觀、悲觀時過分悲觀」，現在最重要的是要「居高思危」。因為資金是流動的，一旦股市崩跌，另一波「恐慌拋售潮」將接踵而來，房市也是一樣；現在投資要很小心，短期投資或許沒有太大影響，但長期持有則相對危險，只要政府在利率上有些風吹草動，房地產的投資風險絕對風聲鶴唳，不可不慎。

另一點需要特別留意的是，第三季惡性通貨膨脹，美國、日本與歐盟到現在都還在大量印製鈔票，經濟沒成長，這些熱錢勢必得找到出口，否則輕則讓民眾對貨幣喪失信心，重則足以令國家貨幣政策失衡，陷入「滿地鈔票沒人要撿」的窘境。台灣雖然比較不會發生類似狀況，但也不可能置身事外。

隨著拜登即將接任美國總統大位，美國貨幣政策必然偏向緊縮，這個趨勢不難想像。相較於共和黨，拜登所屬的民主黨政策比較偏向老百姓，而不是大企業，屆時利息也會提高，過熱的股市可能瞬間冷卻，現在泡沫已在成形中，沒人能預料何時被吹破，但今年下半年相當關鍵，市場終究會回歸到原本的基期，投資人應設法趨吉避凶。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)