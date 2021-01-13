近2年豪宅市場價格追高力度不如以往，但交易仍然不斷，甚至出現不少現金購屋、一次買多戶的「豪野人」。本刊以成交單價為基準，揭露2019至2020年全台十大豪宅排行榜，上榜者全數位於台北市，其中大直水岸豪宅「西華富邦」以每坪264萬元奪冠；盤點進榜豪宅知名住戶，個個非富即貴，口袋若沒有幾個億，無法比鄰而居。

TOP 1西華富邦

管家服務享尊榮

位於台北市中山區植福路、萬豪酒店旁的超高豪宅「西華富邦」，頂樓42樓2戶分別以3.93億元與3.7億元成交，每坪約264萬元，為全台豪宅成交單價之最。這2戶的同一位神祕買家「博信國際投資」，資本額僅100萬元，但自2016年成立以來，陸續購入豪宅「信義富邦」與「代官山」，推估出手金額已有20億元。

「西華富邦」不僅高樓層坐擁水岸景觀，還享有萬豪酒店私人管家頂級服務，住戶包括台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬、「水龍頭大王」路達集團董事長吳材攀家族、和泰興董事長蘇一仲家族、萬豪酒店劉家、富邦集團蔡家、印尼紡織大王宋良浩的孫子宋大江、三發地產董事長鍾俊榮等。

將萬豪酒店頂級服務（如圖）融入住戶生活的「西華富邦」，堪稱提供飯店式服務的極致代表案。（圖／翻攝自萬豪酒店官網）

去年3月，張淑芬以法人「偉儀藝術」名義，砸2億元加購4樓1戶。據悉，張淑芬積極從事慈善公益，也愛畫畫，入手該戶可能當作慈善藝廊；同年10月，與張忠謀交好的聯華神通集團董事長苗豐強與夫人許愛貞也砸6.5億元，以法人名義購入4樓2戶及8樓1戶，此舉不只是資產配置，更有「買房買鄰」的概念。此外，同年8月，王記汽車創辦人王公威家族，以9.2億元掃下10樓與11樓共4戶，且均為現金交易。

由萬豪酒店董事長劉文治重金打造的「西華富邦」，不僅建築外觀宏偉，連停車場（上圖）也明亮大器，不打廣告照樣成為政商名流的最愛。

綜觀「西華富邦」去年的18筆交易，不僅房價昂貴，住戶身價更是高貴，顯見富豪群聚效應；而前年西華富邦交易總銷達36.5億元，也穩坐豪宅交易冠軍。

聯華神通集團董座苗豐強與張忠謀關係友好，去年10月他購入「西華富邦」4樓2戶與張忠謀當起鄰居，頗有親上加親的意味。（圖／報系資料庫）

TOP2 元利信義聯勤

森林公園第一排

去年4月，一名鄭姓買家以8億元無貸款購入位於大安區的「元利信義聯勤」18樓2戶，每坪逾260萬元，讓「元利信義聯勤」奪下豪宅成交單價亞軍。

「元利信義聯勤」的買家之一是台語歌天后江蕙，她與元利建設董座林敏雄情同兄妹，6年前的封麥演唱會也由林敏雄贊助。（圖／業者提供、報系資料庫）

緊鄰大安森林公園的元利信義聯勤，標榜全天候「黑卡級」管家服務，無論日常採買或代訂米其林餐廳、私人飛機都能包辦。住戶除了糖果糕餅商徐福記家族與元利建設機構董事長林敏雄，還有歌壇「台語天后」江蕙，當年她以總價4.27億元、每坪約277萬元，購入27樓1戶，創下「元利信義聯勤」最高單價紀錄。

北棟Lobby走銀色風格、南棟為金色風格（如圖），兩棟各有一座戶外泳池，還有價3億多元的珍稀百年老樹庭園，令人驚豔。（圖／業者提供）

「元利信義聯勤」去年同樣交易不斷，第三、四季一口氣賣出3戶，其中一筆來自全台最大廢棄物清理業者「可寧衛」總經理楊永發。他在2018年已砸下3.6億元買進10樓1戶，去年再以「喬治楊公司」名義，現金無貸款加購10樓1戶，總價3.7億元。

豪宅吸鈔 不怕打房

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年受惠海外資金回流，北市豪宅單價表現亮眼，但過往榜上有名的「文華苑」，因坪數大總價高，交易少而無緣進榜，超豪宅「陶朱隱園」則因實價登錄未揭露，成為榜外遺珠。

《住展》雜誌研發長何世昌指出，早年「200萬俱樂部」（每坪超過200萬元的豪宅）講究的是地段，但近年豪宅客層更重視建商口碑、建築設計規劃與物業服務，像「潤泰敦峰」、「和平大苑」所在路段，先前房價單坪不到200萬元，如今也擠進200萬俱樂部。尤其松山區是近10年的黑馬，敦化北路整合開發中的都更案眾多，未來豪宅推案量可望與信義區分庭抗禮。至於一次買多戶和原住戶加購的狀況，去年明顯增加，何世昌表示，關鍵在於去年房價普遍上漲，豪宅價格卻持平，成為多金客入手的誘因。

不過，日前央行針對法人置產祭出限貸令，讓人為豪宅銷路捏把冷汗。對此，張旭嵐分析，富豪雖以法人名義購置豪宅，但許多案例都以現金購買，並無貸款需求，因此買氣應可維持平穩。何世昌也認為，央行管制頂多衝擊信心面，實質影響微乎其微。

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(中時新聞網)