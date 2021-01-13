近2年豪宅市場價格追高力度不如以往，但交易仍然不斷，甚至出現不少現金購屋、一次買多戶的「豪野人」。本刊以成交單價為基準，揭露2019至2020年全台十大豪宅排行榜，上榜者全數位於台北市，其中大直水岸豪宅「西華富邦」以每坪264萬元奪冠；盤點進榜豪宅知名住戶，個個非富即貴，口袋若沒有幾個億，無法比鄰而居。

TOP 5琢白

虜獲年輕層峰客

位於信義區信義路五段、捷運象山站旁的「琢白」，以全棟純白外觀深受年輕層峰客喜愛。2019年，「麻吉大哥」黃立成以6.08億元、每坪232萬元，包下30樓頂樓戶（31樓為公設），讓「琢白」成為近年豪宅成交價第5名。其他知名住戶還包括新光金控第三代吳昕東、藝人陳怡蓉等。

藝人黃立成2019年看上北市信義區指標豪宅「琢白」，以公司「麻吉砥加」名義砸6億元買進。（圖／慕樺建築行銷提供）

藝人黃立成2019年看上北市信義區指標豪宅「琢白」，以公司「麻吉砥加」名義砸6億元買進。（圖／林勝發攝）

月前傳聞香港娛樂大亨向華強、陳嵐夫婦，斥資6億元購置北市豪宅贈與兒子向佐與藝人兒媳郭碧婷，陳嵐更在微博曬出新屋開箱照，經網友比對為「琢白」，雖然實價登錄尚未揭露，但業者已證實此傳聞。

TOP 6聯合大於

暴漲千萬熱度高

座落於信義區忠孝東路的聯合報舊大樓改建案「聯合大於」，2019年以總價2.48億元、每坪約228萬元售出23樓1戶，躋身豪宅榜第六名。

「聯合大於」19樓以下為商辦，21樓以上為住宅，其中住宅部分，國泰金控董事長蔡宏圖、環泥建設侯家及金曲歌后張清芳都是買主。

「聯合大於」緊鄰大巨蛋和信義區，打破高端豪宅必為純住宅規劃的慣例，雖為住商混合卻不影響銷售價格，國泰金控董事長蔡宏圖也是買主。（圖／張文玠攝）

值得注意的是，聯合大於去年9月首次出現單戶二度交易，該戶第一手屋主為投資教父宋學仁（時為張清芳夫婿）所屬的「新全資產管理公司」，去年初買進23樓1戶（非前述23樓戶別）後，同年6月張、宋二人即爆出婚變，宋學仁於同月將該戶回售給聯合報，張清芳同時以合計約4.5億元買下22樓雙併2戶。

外界推測，宋學仁可能是退掉23樓戶，改買22樓2戶給張清芳，而建商也很快地在9月間，以2.25億元售出該23樓戶，比對該戶去年2次交易可發現，成交價已漲近千萬元，顯見搶手熱度。

豪宅吸鈔 不怕打房

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年受惠海外資金回流，北市豪宅單價表現亮眼，但過往榜上有名的「文華苑」，因坪數大總價高，交易少而無緣進榜，超豪宅「陶朱隱園」則因實價登錄未揭露，成為榜外遺珠。

《住展》雜誌研發長何世昌指出，早年「200萬俱樂部」（每坪超過200萬元的豪宅）講究的是地段，但近年豪宅客層更重視建商口碑、建築設計規劃與物業服務，像「潤泰敦峰」、「和平大苑」所在路段，先前房價單坪不到200萬元，如今也擠進200萬俱樂部。尤其松山區是近10年的黑馬，敦化北路整合開發中的都更案眾多，未來豪宅推案量可望與信義區分庭抗禮。至於一次買多戶和原住戶加購的狀況，去年明顯增加，何世昌表示，關鍵在於去年房價普遍上漲，豪宅價格卻持平，成為多金客入手的誘因。

不過，日前央行針對法人置產祭出限貸令，讓人為豪宅銷路捏把冷汗。對此，張旭嵐分析，富豪雖以法人名義購置豪宅，但許多案例都以現金購買，並無貸款需求，因此買氣應可維持平穩。何世昌也認為，央行管制頂多衝擊信心面，實質影響微乎其微。

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(中時新聞網)