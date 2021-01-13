近2年豪宅市場價格追高力度不如以往，但交易仍然不斷，甚至出現不少現金購屋、一次買多戶的「豪野人」。本刊以成交單價為基準，揭露2019至2020年全台十大豪宅排行榜，上榜者全數位於台北市，其中大直水岸豪宅「西華富邦」以每坪264萬元奪冠；盤點進榜豪宅知名住戶，個個非富即貴，口袋若沒有幾個億，無法比鄰而居。

TOP 7華固名鑄

天后加持掀話題

排名第七的「華固名鑄」，23樓頂樓2戶以總價5.87億元售出，換算每坪分別為223萬元、225.8萬元，買主正是自家華固建設董座鍾榮昌、李桃珍夫婦。

「華固名鑄」公設精緻典雅，華固建設董事長鍾榮昌自己也包下頂樓2戶，不僅為自家產品掛保證，在價格上還有「定錨作用」。（圖／施岳呈攝、翻攝自華固建設官網）

位於松山區敦化北路、小巨蛋對面的華固名鑄，基地原為台灣福樂公司所在地。「華固名鑄」預售期間，曾傳出歌壇天后蔡依林買下1戶，但過戶資料未見蔡依林的名字，倒是吸引不少企業主搶購，包括台塑集團創辦人王永在家族、力晶集團創辦人黃崇仁家族等，其中王家合計已買進8戶，總計超過20億元。

去年9月，法人「福生資產管理顧問公司」豪砸3.89億元，買下10樓2戶，其母公司便是以廣告「阿嬤！妳怎麼沒感覺？」打響知名度的保健食品代理商「扶陞貿易」。

TOP 8文心信義

最美董娘也入手

名列豪宅榜第八名的信義區豪宅「文心信義」，15樓以總價5.21億元、每坪225萬元成交，且為現金購屋。

「文心信義」四面環繞精緻的義式庭院與噴泉水池，配上燈光設計，呈現藝術美感。（圖／翻攝自文心建設官網）

據悉，買方「博瑞公司」是新光吳家核心控股公司之一，董事名單中更包括台新金控董娘彭雪芬，因此，外界推測彭雪芬就是該戶豪宅的真正買主。

有「最美董娘」之稱的彭雪芬曾為演員，與台新金控董事長吳東亮結婚後退出影壇，據傳她以「博瑞公司」名義入手「文心信義」15樓戶別。（圖／翻攝自文心建設官網、台新金控提供）

豪宅吸鈔 不怕打房

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年受惠海外資金回流，北市豪宅單價表現亮眼，但過往榜上有名的「文華苑」，因坪數大總價高，交易少而無緣進榜，超豪宅「陶朱隱園」則因實價登錄未揭露，成為榜外遺珠。

《住展》雜誌研發長何世昌指出，早年「200萬俱樂部」（每坪超過200萬元的豪宅）講究的是地段，但近年豪宅客層更重視建商口碑、建築設計規劃與物業服務，像「潤泰敦峰」、「和平大苑」所在路段，先前房價單坪不到200萬元，如今也擠進200萬俱樂部。尤其松山區是近10年的黑馬，敦化北路整合開發中的都更案眾多，未來豪宅推案量可望與信義區分庭抗禮。至於一次買多戶和原住戶加購的狀況，去年明顯增加，何世昌表示，關鍵在於去年房價普遍上漲，豪宅價格卻持平，成為多金客入手的誘因。

不過，日前央行針對法人置產祭出限貸令，讓人為豪宅銷路捏把冷汗。對此，張旭嵐分析，富豪雖以法人名義購置豪宅，但許多案例都以現金購買，並無貸款需求，因此買氣應可維持平穩。何世昌也認為，央行管制頂多衝擊信心面，實質影響微乎其微。

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(中時新聞網)