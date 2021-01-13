近2年豪宅市場價格追高力度不如以往，但交易仍然不斷，甚至出現不少現金購屋、一次買多戶的「豪野人」。本刊以成交單價為基準，揭露2019至2020年全台十大豪宅排行榜，上榜者全數位於台北市，其中大直水岸豪宅「西華富邦」以每坪264萬元奪冠；盤點進榜豪宅知名住戶，個個非富即貴，口袋若沒有幾個億，無法比鄰而居。

TOP 9皇翔御琚

躋身商圈名人巷

同樣位於信義區的「皇翔御琚」，以9樓成交價4.58億元，每坪222.7萬元，在全台豪宅中排名第九。

「皇翔御琚」曾是信義區豪宅一哥，除了擁有獨棟會館及星級俱樂部服務，還有獨特的地下室日光環景步道。（圖／黃耀徵攝）

「皇翔御琚」鄰近台北101、信義百貨商圈和捷運永春站，知名住戶有神腦國際總裁林保雍。此外，皇翔御琚所在的忠孝東路五段236巷，有「名人巷」之稱，不但鬧中取靜，巷內還有「信義帝寶」與「冠德花園城堡」等豪宅，每戶總價動輒上億元，可說是全台身價最高的鑽石巷弄。

神腦國際總裁林保雍在2014年豪擲逾8億元，購入「皇翔御琚」9樓戶。（圖／報系資料庫）

TOP 10和平大苑

歌王重金築愛巢

擠進豪宅榜的還有位於大安區和平東路、緊鄰台灣師範大學的「和平大苑」，33樓2戶以總價6.8億元成交，其中一戶每坪要價221萬元。2戶買方皆登記於僑外資公司「博居貳」名下，該公司負責人張剛耀同時是台灣太子不動產、大牛科技負責人，於柬埔寨銷售不動產。

「和平大苑」在周杰倫2018年買下頂樓後聲名大噪，一樓門廳矗立希臘神殿6大列柱，氣勢磅礡。（圖／業者提供）

「和平大苑」因歌壇天王周杰倫入住而聲名大噪。周杰倫去年9月透過網路分享在家中彈鋼琴的影片，遭網友留言質疑「吵到鄰居了」，沒想到他霸氣回應：「我家沒鄰居，謝謝。」網友們這才知道，和平大苑不僅高樓層一層一戶，周杰倫住的頂樓還是唯一的樓中樓戶。此外，周杰倫愛妻昆凌常在社群網站上傳生活照，從中可窺見豪宅內360度觀景台及大草皮設計，羨煞旁人。

周杰倫家中的360度觀景台可眺望台北市景，妻子昆凌在網路上曬照後，讓網友欣羨不已。（圖／翻攝自周杰倫IG）

豪宅吸鈔 不怕打房

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年受惠海外資金回流，北市豪宅單價表現亮眼，但過往榜上有名的「文華苑」，因坪數大總價高，交易少而無緣進榜，超豪宅「陶朱隱園」則因實價登錄未揭露，成為榜外遺珠。

《住展》雜誌研發長何世昌指出，早年「200萬俱樂部」（每坪超過200萬元的豪宅）講究的是地段，但近年豪宅客層更重視建商口碑、建築設計規劃與物業服務，像「潤泰敦峰」、「和平大苑」所在路段，先前房價單坪不到200萬元，如今也擠進200萬俱樂部。尤其松山區是近10年的黑馬，敦化北路整合開發中的都更案眾多，未來豪宅推案量可望與信義區分庭抗禮。至於一次買多戶和原住戶加購的狀況，去年明顯增加，何世昌表示，關鍵在於去年房價普遍上漲，豪宅價格卻持平，成為多金客入手的誘因。

不過，日前央行針對法人置產祭出限貸令，讓人為豪宅銷路捏把冷汗。對此，張旭嵐分析，富豪雖以法人名義購置豪宅，但許多案例都以現金購買，並無貸款需求，因此買氣應可維持平穩。何世昌也認為，央行管制頂多衝擊信心面，實質影響微乎其微。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)