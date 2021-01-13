去年2月，31歲的曾之喬和大她8歲的辰亦儒結婚，由於下半年辰亦儒飛往大陸工作，新婚不久的兩人至今仍分隔兩地，連生日、跨年等節日，都只能透過視訊慶祝。近來曾之喬除了拍攝新戲《無神之地不下雨》，本刊也發現出道18年的她，正展開首次跨界投資，位於台北市東區的咖啡廳即將開幕，算是她升格人妻後的第一個寶寶。

由於即將開幕，咖啡廳員工正在店內忙進忙出。（圖／本刊攝影組）

去年底換新車和新房的曾之喬，最近一邊拍戲一邊忙著籌備新副業，被本刊直擊在台北市國泰醫院附近開設咖啡廳。店面外觀看來是老舊樸素的水泥房，只有綠色大門帶來點生氣，沿著樓梯上到二樓卻別有洞天，看來充滿綠意；只是忙碌的曾之喬，鮮少在裝潢期間現身。

去年耶誕節前夕，熊熊到曾之喬的店裡和眾人一起學習花藝。（圖／本刊攝影組）

據察，曾之喬的咖啡廳已開始試營運，預計一月中開幕，店員連日都忙著布置和周邊的綠化。該店除了餐飲服務，還有一些花藝課程的活動，去年十二月二十三日下午近五點，本刊便目擊有男女陸續拿著應景的耶誕花圈離開，當天藝人熊熊也是座上賓。

活動結束後，戴著口罩的曾之喬隨即趕往咖啡廳視察。（圖／本刊攝影組）

一月八日傍晚五點十八分，曾之喬在結束品牌快閃店開幕活動後，與一名女性友人搭乘多元計程車前往咖啡廳，一身勁裝的她，提著當天出席記者會的品牌包包，手上還有好幾個紙袋，進店門前，還對著店門口的布置打量了一番。直到晚間九點半，曾之喬才獨自離開咖啡廳，搭計程車回到位於天母的新家。

由於當天適逢寒流報到，曾之喬穿著長大衣還戴著口罩，但髮型仍和記者會上的造型一樣。近期她雖忙著拍攝新戲，不常到店裡監工，但工作一結束就抽空到現場關心，頗有老闆娘的架勢，讓人相當期待她婚後的第一個副業「寶寶」。

由於老公辰亦儒及家人都不在台北，曾之喬獨自一人返回家中。（圖／本刊攝影組）

前曾之喬在臉書分享咖啡廳的照片，但尚未透露相關訊息。（圖／翻攝自曾之喬臉書）

而去年六月二十四日下午三點，本刊也曾目擊辰亦儒一身輕便運動服裝、露出精壯肌肉，開著新的保時捷休旅車離開新家。只見他先去便利商店買了杯咖啡，再前往健身房運動，直到傍晚近五點才返家，似乎在為接下來要前往大陸拍戲而暖身。

本刊去年曾直擊一身肌肉的辰亦儒到健身房練功，為飛往大陸工作準備。（圖／翻攝自曾之喬臉書）

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(中時新聞網)