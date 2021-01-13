14歲就出道的曾之喬，戲劇和代言邀約始終不斷，本刊觀察，她也首次跨足餐飲業，首家咖啡廳裡外有許多綠色植物，和店名「綠咖」相當符合，裝潢期間也有花藝店家前來布置，呼應了她喜愛花花草草的個性。由於裝潢講究，籌備了許多時間仍未開幕，可見曾之喬對副業的第一步，確實相當保守謹慎。

除了拍戲和忙副業，曾之喬也接下不少代言，和老公各自忙碌。（左：陳庭妮）（圖／報系資料庫）

近年曾之喬還轉戰YouTube開設個人頻道，親自企劃及主持《聊姐了解》和《我是在演藝圈長大的》節目，由於點閱率不錯，讓她表示「有可能逐步從藝人變成Vlogger。」曾之喬透露，媽媽會提醒她「不要把賺的錢花光」，因此她消費如果達到所賺的一半，就會理智地喊停，其他的收入除了定存，還有買穩定的股票當投資。

曾之喬與顏毓麟（左1）、傅孟柏（左2）、柯佳嬿（右2）和鄭元暢（右1）等人主演的新戲《無神之地不下雨》，近期即將殺青。

曾之喬說過，希望自己不要把所有的時間都放在演藝圈，有不同的理想跟興趣，思想才會更有格局，對藝人身分來說，也會更有創意且多方思考。自認是保守派的她，表示若是要投資，規模不會很大，最想做和「花」有關的投資，也為此上了不少相關課程，經常在IG分享自己的花藝作品。

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(中時新聞網)