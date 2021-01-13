美籍工程師李歐（Ariel Azoulay，38歲）和1名許姓台灣女子（許女、33歲）在美結婚後，金援岳家逾300萬元，2人的女兒出生後，妻子卻將親情當作籌碼，數度帶著女兒神隱，甚至飛回台灣，藉此要求老公給錢、協助辦綠卡；李歐為了見女兒一面，一度得靠貸款補充銀彈，去年底終於在美國在台協會（AIT）等單位幫助下，「抗疫」成功取得特別許可入境台灣，目前正透過司法程序爭取2歲半女兒的監護權。

褐髮棕眼、高大挺拔的李歐在以色列出生，1歲時全家從以色列搬到阿根廷，16歲時又與家人移民到美國，2010年取得美國公民身分，2015年和許女在美結婚。李歐是美國賓州匹茲堡的知名私立大學「Carnegie Mellon University」（卡內基梅隆大學）的電腦科學碩士。卡內基梅隆大學已創校121年，至今共有20名教員和校友獲得諾貝爾獎，是全世界最早建立計算機學院的大學，在2018年「英國泰晤士高等教育世界大學排行榜」中，排名第20位。

2014年4月間，李歐遇到了從台灣到美國工作的許女，半年後兩人墜入情網，並決定同居，「當時的她（許女）純真又美麗，我為她著迷，所以感情發展得很快。」李歐回憶。

艾列耶控訴，當年為了妻子舉辦盛大的戶外婚禮，也依照妻子的要求金援娘家，換來的卻是妻子將女兒帶走避不見面。（圖／當事人提供）

李歐說，在台灣出生長大的許女，儘管當時已在美國生活數年，卻未取得美國籍，只有工作簽證，「2015年間，她（許女）由於未取得工作簽證被迫回台，那段期間，她多次暗示我希望透過結婚取得美國居留權。」2016年兩人於加州登記結婚後，在當地度假勝地「Napa Valley」（納帕山谷，著名葡萄酒鄉，擁有逾四百家酒莊）舉行盛大的戶外婚禮。

「2017年8月間，她（許女）懷孕後，個性變得很極端，還騙我如果孩子沒在台灣出生，將來就會沒有中華民國國籍。」李歐坦言當時不知被「妻騙」，不但滿足了許女願望，後來還辭去高薪工作，陪伴妻子返台待產，沒想到卻落入一連串的惡夢中。

李歐痛批，2人的寶貝女兒成為許女用來操控自己情感、經濟的工具，因此只要許女一開口，李歐便會答應其開的條件，「我無從選擇，因為女兒一直在她手上。」被龐大支出壓得喘不過氣的李歐，只能向銀行貸款，並向美國法院訴請離婚、主張女兒監護權，去年底他透過美國在台協會（AIT），取得特殊護照入境台灣，決心帶回女兒。

對此，許女表示，她和李歐是普通的民事離婚案件，李歐的所有指控都是憑空杜撰，已請律師研擬提告。

艾列耶不滿許女獨佔女兒，要求行使共同監護權，但許女拒絕，並向他強調「先付錢再討論」。（圖／當事人提供）

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(中時新聞網)