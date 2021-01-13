今(13日)清晨受寒流及輻射冷卻影響，苗栗縣頭屋、造橋今天清晨1.5度，創今年入冬新低；台北氣象站6.7度，也是入冬新低。白天起將回暖三天，直到周末又有一股新的冷空氣南下。氣象專家吳德榮提醒，下波冷空氣不排除寒流等級機率。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今起全台可望迎來連續三天的好天氣，不過由於冷高壓中心相當靠近，加上天空放晴、轉乾冷又風力微弱，達成輻射冷卻效應發揮的完美條件，深夜至清晨間，恐出現極端氣溫。苗栗縣頭屋、造橋清晨氣溫只剩1.5度。

中央氣象局發布全台低溫特報，今晨寒流及輻射冷卻影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晨至上午局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

今(13日)晨至上午低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】

基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

高雄市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有6度以下氣溫發生的機率，請注意。

今天清晨寒流及輻射冷卻影響，各地天氣非常寒冷，白天起寒流減弱，氣溫回升，西半部日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲。明（１４）日輻射冷卻影響，各地早晚氣溫仍低，西半部日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲的天氣。今日東半部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率；明日東南部及恆春半島沿海地區仍有長浪發生的機率，請注意。

吳德榮提醒，今天白天北台灣高溫升至22度，中南部25度以上，日夜溫差將近20度；周六再變天，下波冷空氣不能排除其成為連續第4波「寒流」的機率，需持續觀察。

(中時新聞網)