來自美國的以色列裔軟體工程師李歐（Ariel Azoulay），指控自己的台籍許姓妻子（許女、33歲）多次將女兒偷偷帶走，阻止他行使親權，並常拿女兒要脅他支付各項生活開銷，逼的李歐喘不過氣。李歐表示，自己不只支付母女倆所有支出，許女的父親也在他返台陪同許女生產時，因遭人追債向他借了5萬美金（約新台幣140萬元），他同時也給了8萬美元（約新台幣224萬元）供許家生活開銷，岳父母曾承諾會儘早歸還，但李歐目前連一毛錢都未收回。

李歐表示，許紋瑄曾說過自己來自深坑的「大家族」，第一眼看到老婆娘家的華麗獨棟別墅和珍藏的各種珍貴骨董，確實有嚇到，「我來台後不久，她就說父親被壞人逼得走投無路，急需用錢。」事後李歐才發現許女雙親因為土地買賣引發許多金錢糾紛。

許女娘家位在深坑，是一處要價不斐的大豪宅。（圖／當事人提供）

「我聽完就拿出5萬美元左右（約新台幣140萬元）給岳父，連借據都沒簽，還在她（許女）的拜託下，5個月內支付她們一家老小約8萬美元（約新台幣224萬元）的生活開銷。我的岳父母雖說會盡快還錢，但我感覺他們並沒有要還的意思。」李歐無奈的說，當時眼見小孩即將出生，自己的存款卻所剩無幾，所以數度台美兩地奔波，積極找尋新工作，終於應徵上美國知名軟體顧問公司「ThoughtWorks 」的首席顧問（ThoughtWorks主要客戶為線上音樂串流平台Spotify、經營管理諮詢公司McKinsey &Company 等國際企業），擁有年薪20萬美元（約新台幣560萬元），還在美國佛羅里達州打點好一家三口的愛巢。

許女娘家在深坑占地不小，許女也向艾列耶表示他們是當地的「大家族」。（圖／當事人提供）

2018年10月，許紋瑄帶著約5個月大的女兒，飛到美國一家團聚，李歐夢想中的美好家庭才要實現，但許女卻趁李歐上班之際，將女兒偷偷帶走，見不到女兒的李歐只能不斷的央求妻子趕緊回家，豈料許女不但不答應，還表示李歐只需要付錢即可，似乎不在乎孩子是否需要父親陪伴。

對此，許女表示，她和李歐是普通的民事離婚案件，李歐的所有指控都是憑空杜撰，已請律師研擬提告。

艾列耶拿出匯款給許女的證明，強調自己在短短幾天內，就匯款近四千美金給妻子。（圖／當事人提供）

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(中時新聞網)