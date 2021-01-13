1名美國高階軟體工程師李歐，指控台籍許姓妻子（許女33歲）多次擅自將女兒帶走，期間還將女兒當作物品，要他拿錢贖，李歐支付了龐大金額，卻已超過1年半未見到女兒任何一面。李歐回想當初與妻子結識過程，認為她是「純潔天使」，豈料懷孕後個性丕變，到了生產後變得非常極端，經常以言語辱罵李歐，甚至還2次將女兒帶離美國，逼迫李歐付錢，暗示「女兒會叫別人爸爸」。

許女偷偷將女兒帶回台灣後，持續向艾列耶勒索金錢，還向他表示：「我是在保護女兒」，讓艾列耶無法接受。（圖／當事人提供）

李歐說，許女懷孕後，個性大變，堅持要返台產子，甚至欺騙他，若孩子沒在台灣出生，將來就會沒有台灣國籍，愛妻心切的李歐同意許女返台生產，兩人還計劃好，等孩子出生後，一家三口將返回美國，要搬到佛羅里達定居。

許女懷孕6個月時，李歐辭去美國的高薪工作，陪她返台待產，2018年5月女兒誕生後，我們也在台登記結婚。」「不過，我夢想中的幸福家庭，竟是一場騙局，1年半前，她（許女）奪走了我最愛的女兒，現在我只想看看女兒，不知道女兒還記不記得我這個爸爸？」李歐無奈地說。

艾列耶指出，許女懷孕後個性變得較為極端，兩人多次為了要回台灣生產發生爭吵，最後艾列耶辭去工作陪妻子返台待產。（圖／當事人提供）

11月5日李歐到新公司上班首日，許女卻偷偷帶著女兒到加州，「她（許女）利用孩子逼我給她錢，威脅我不給錢就看不到孩子，那時我沒什麼錢了，為了看到孩子，只好向銀行貸款乖乖給錢。直到12月5日，許女逕自將女兒帶回台灣，「無論我怎麼苦苦哀求把女兒帶回來，她（許女）都無動於衷，還說我可以擁有一切，但無法擁有女兒，我女兒可能會叫別人爸爸。」

對此，許女表示，她和李歐是普通的民事離婚案件，李歐的所有指控都是憑空杜撰，已請律師研擬提告。

艾列耶不滿許女獨佔女兒，要求行使共同監護權，但許女拒絕，並向他強調「先付錢再討論」。（圖／當事人提供）

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(中時新聞網)