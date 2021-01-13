美籍高階軟體工程師李歐2016年與台籍許姓女子（許女、33歲）在美國加州結婚，原本一段浪漫的異國戀曲，最後卻因為孩子、金錢反目成仇，李歐控訴妻子「綁架」女兒回台，還榨光他的老本，李歐指出，許女將女兒當成2人談判的籌碼，若想女兒回美國，就要替她（許女）申請綠卡，還指定住在紐約昂貴的濱海公寓，李歐不僅要支付佛羅里達州的房租，再加上每月超過24萬元的紐約公寓租金、許女生活費，龐大的支出壓的他喘不過氣，

艾列耶質疑為何許女為何一定要指定住在紐約，許女卻只是要求艾列耶支付所有費用。（圖／當事人提供）

2019年2月，李歐已數月未見女兒，致電許女表示，將會向公司請假一周來台看女兒，「她（許女）突然告訴我，如果我協助她申請綠卡，就會帶著女兒回來，我咬著牙答應她。」4月間，許女果真帶女兒回美國，不過，一開口又扯上錢。

許女偷偷將女兒帶回台灣後，持續向艾列耶勒索金錢，還向他表示：「我是在保護女兒」，讓艾列耶無法接受。（圖／當事人提供）

「她（許女）指定要住在紐約新承租的濱海公寓，我光是應付房租、生活等開銷，每個月就要拿出8千美元（約新台幣22萬元），不過我只能配合她，因為怕她又綁架孩子。」拚命攢錢想把女兒留在身邊的李歐，卻再度被許紋瑄擺了一道，2019年8月間，她又偷偷帶女兒回到台灣，9月間獨自回到美國。

此時，心痛至極的李歐向美國法院申請離婚，目前法院仍在審理離婚訴訟，但法官要求許女繳回女兒的美國護照，但許女表示「小孩在台灣，無法返還護照」，自己則飛回台灣，並以李歐棄養小孩為由，向台北地院提出離婚、扶養權等訴訟。

對此，許女表示，她和李歐是普通的民事離婚案件，李歐的所有指控都是憑空杜撰，已請律師研擬提告。

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(中時新聞網)