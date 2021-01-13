來自美國的以色列裔軟體工程師李歐，去年底透過美國在台協會（AIT）、以色列領事館、台灣在邁阿密代表處取得特別入境許可，到了台灣決定與台籍許姓妻子（許女、33歲）展開離婚、孩子監護權爭奪戰。李歐整理了2人自相識以來傳的14萬句對話，並委託阿根廷知名心理學家Miguel Angel Mafud分析許女精神狀態，發現她言談中反映出精神疾病特質，因為缺乏同情心，才會將女兒當成與李歐談判的籌碼，李歐除了在美國提出離婚、監護權官司，也辭去高薪的軟體顧問工作，來到台灣跨海搶監護權，誓言要將女兒帶回身邊扶養長大。

艾列耶目前已向許女提告妨礙家庭，誓言一定要拿回女兒的監護權。（圖／當事人提供）

李歐去年辭掉首席軟體顧問，展開跨海搶女長期大作戰，甚至整理出自己與妻子的14萬則簡訊，委託阿根廷知名心理學家Miguel Angel Mafud，分析許女的精神狀態，「她（許女）缺乏同情心，也有精神病跡象，才會將女兒視為婚姻衝突中的武器，連累剛來到世上的女兒；她的家人跟著一起利用我，是我最憤怒的地方。」李歐坦言，他十分擔心許女的心理問題會影響女兒的人格發展。

看著螢幕中與女兒的甜蜜合照，李歐露出難得的微笑，「雖然我很後悔愛上她（許女），但若沒有經歷這些，也不會有我的女兒；唉，年紀這麼小怎麼就捲入大人的紛爭，我會用盡全力讓孩子回到我身邊。」不過，新冠肺炎肆虐全球，硬是打亂李歐原本赴台爭女的計畫，直到去年11月間，在美國在台協會（AIT）、以色列在台領事館及台灣駐邁阿密代表處的幫忙下，他才取得特別許可，成功入境台灣。

自小夢想有個美滿家庭的艾列耶，有女萬事足，還笑稱自己是個「女兒奴」。（圖／當事人提供）

經過14天的隔離期，去年12月10日，李歐在律師及警方的陪同下，前往許女位於新北市深坑的住處欲探視女兒，豈料對方以「美國屬疫情高風險國家」為由拒絕；就算李歐提出檢疫報告證明健康無虞，許女依然阻止父女團圓，「我不知道一個父親要見到親生女兒，竟會這麼困難。」

「自始至終，都是她（許女）在綁架女兒，我無法行使親權，她們家人把我身上的錢榨乾了，卻指控我棄養，我無法接受。」李歐透露，許女後來經常脫口說出「你應該去死一死」、「你不值得擁有女兒」等暴力語言，讓他相當心痛。

「她（許女）曾是我最愛的人，我為了她付出所有，她卻把孩子當成武器對付我。」李歐說，許女婚前曾向他表示「想生個混血寶寶」，或許自己早已踏進對方設下的圈套中。「曾經我一度迷失在情緒中，後來我知道振作才能接回女兒。」李歐期盼，希望在台灣簽證2月中到期前，自己能夠和女兒團圓。

對此，許女表示，她和李歐是普通的民事離婚案件，李歐的所有指控都是憑空杜撰，已請律師研擬提告。

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(中時新聞網)