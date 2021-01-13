常出現在螢光幕的名醫莊盈彥，被外界封「痘疤女王」，但她因日前遭查稅，懷疑有員工是「內鬼」，竟在內部會議上要求大家交手機通聯記錄，還嗆「我不管隱私權問題，不交就離職」等，甚至誣賴已經交了的員工是「造假」，將其軟禁逼問。當該員工哭問為何懷疑她是內鬼時，莊盈彥的答案竟是「因為我公婆託夢」，讓人訝異。

莊盈彥下「最後通牒」要求郭女交出通聯記錄，否則不准下班，還交代其他員工在旁看守。（圖／本刊繪圖組）

郭姓離職女員工回憶，由於莊盈彥懷疑她交的通聯紀錄「造假」，去年12月25日晚間7時許，她被叫進2樓1間診療室，要求打開手機，上電信公司網站，好讓莊盈彥查看「真正」的通聯，「我告訴她（莊盈彥）手機門號是老公的，我沒帳號、密碼無法登入查看」，但莊盈彥仍不相信。

莊盈彥叫來診所另1位女員工，交代「妳看著她（郭女），沒交的話不准下班」。同時也對樓下櫃台人員下達同樣的「看守」命令，接著就逕自離開，「我被限制在那個診療室內，連診所內其他地方都不能去，只能打電話向老公求救。」郭女說。

因遭查稅，莊盈彥想知道是否被員工檢舉，開會時要求所有員工繳交通聯，且眾人必須在會議紀錄上簽名。（圖／讀者提供）

郭女丈夫聞訊，抱著小孩衝到診所救出老婆，直接找上診所院長、同時也是莊盈彥的老公陳智亮理論，而陳智亮正在與2人說明、幫莊盈彥打圓場時，莊盈彥卻怒氣沖過來說：「你們現在就去請（通聯）給我啊，我現在就是要看到！」並和郭女丈夫爆發激烈口角，「她（指莊盈彥）竟然連我的通聯都要，太離譜了。」郭女丈夫氣憤說。

怒氣沸騰的莊盈彥開始「飆罵」郭女：「妳如果現在不給，明天就留職停薪，請出去了！」更比手畫腳、解釋自己為何如此做，「我為何突然要通聯記錄？我婆婆和公公託夢給我，說妳（郭女）這個人不適合留在我們這邊，今天縱使不是妳做的，我都不會留妳！」一旁的老公陳智亮聽了，似乎也覺不妥，連忙要莊盈彥別拿這種事來說嘴。

但莊盈彥仍繼續強調：「我有夢到這件事情，我心意已決，資遣費我會算給妳！」即便郭女當場哭著哀求：「莊醫師請妳冷靜點好嗎？」莊盈彥仍冷回：「我已經不同意了，我公婆也不同意，那這個是我對不起妳，妳要多少資遣費我算給妳。」

專精痘、斑等各類疑難雜狀，讓莊盈彥在皮膚科、醫美等領域頗有名氣，現卻遭前員工指控職場霸凌。（圖／翻攝美上美皮膚科臉書）

此時郭女已淚崩癱軟，哭喊：「妳（莊盈彥）就算再怎麼不喜歡我，也不該用妳公婆過世託夢這種事講嘛，我真的不知道哪裡對不起公司，我到底做錯什麼了。」但莊盈彥還是不領情，丟下一句「我不想聽，我很忙」就走了。

莊盈彥表示，她請員工調通聯的原因，並非是遭國稅局查稅，而是因診所近來「客訴」變多，才想查是否有員工私下聯絡外人搞鬼，但並未強迫，而是「希望員工幫忙」而已。她也坦承確實有和郭女爆發爭執，但並未說「過世公婆託夢」等，也未限制其自由，事後也向郭女道歉，指爭吵當時「要資遣她」只是說氣話，盼其回來上班，但郭女至今仍曠職沒來。

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(中時新聞網)