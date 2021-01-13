經營網路，在網路擁有高知名的皮膚科名醫莊盈彥，日前因遭查稅，為了想追哪個員工是「內鬼」，不僅逼大家交出通聯等個資，還軟禁員工，甚至稱是「過世公婆託夢指示」。遭軟禁後被逼離職的諮詢師郭女回憶，當天離開診所時「真的羞辱到想被車撞死」。家屬也表示，郭女情緒極度不穩，求醫後被判定得了「恐慌症」。

郭女告訴本刊，自己被逼交個資時，已經有被脫光衣服查看的羞辱感，之後又被以「公婆託夢」這種莫須有罪名逼走，「我記得那天步出診所時，真的很想當場就被車撞死。」郭女丈夫則說，老婆近來常會暴哭失控，下一秒就找不到人，日前只好帶她去精神科就診，醫師判定罹患「恐慌症」，目前有服藥控制。

郭女表示，自己在莊盈彥與夫婿陳智亮經營的「美上美」已任職3、4年，擔任「諮詢師」，工作內容為「向患者說明可做哪些醫美項目」。去年初莊盈彥宣告要抓內鬼後，郭女被分配到的患者即幾乎歸零，讓她收入驟減。「她（莊盈彥）還在其他員工面前，指著我說『妳好髒』，然後再嘻笑表示『我這樣算職場霸凌嗎』？」即便遭到如此惡整，「但為了這口飯，我都吞了，沒想到最後還是被趕走。」郭女說。

事發後數日，莊盈彥對郭女轉達歉意，但仍強調非常相信「公婆託夢」。（圖／讀者提供）

莊盈彥表示，她請員工調通聯的原因，並非是遭國稅局查稅，而是因診所近來「客訴」變多，才想查是否有員工私下聯絡外人搞鬼，但並未強迫，而是「希望員工幫忙」而已。她也坦承確實有和郭女爆發爭執，但並未說「過世公婆託夢」等，也未限制其自由，事後也向郭女道歉，指爭吵當時「要資遣她」只是說氣話，盼其回來上班，但郭女至今仍曠職沒來。

既是工作夥伴也是夫妻，一同經營診所的莊盈彥（左2）、陳智亮（右2）醫師讓人稱羨。（圖／翻攝美上美皮膚科臉書）

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(中時新聞網)