被封「痘疤女王」的名醫莊盈彥，因遭國稅局查稅，竟要求診所全部員工交出手機通聯、以及查看電子信箱來「抓內鬼」，甚至以「公婆託夢」為由，懷疑「內鬼」就是1位郭姓女員工，除軟禁她逼交個資，還逼她離職。2018年間，莊盈彥就在自己的YouTube頻道上聲稱，「痘疤女王」的封號被衛生局「關切」，埋怨自己遭到「文字獄」，還怒批「醫療界生病了」，如今她對待員工的方式，看來實在相當諷刺。

看著影像回憶遭逼交通聯囚禁當天，郭女不禁悲從中來。（圖／黃耀徵攝）

本刊調查，莊盈彥自稱是輔大醫學系第1名畢業，曾在榮總、長庚任職，7年前與同為醫師的丈夫陳智亮一起創辦「美上美皮膚科診所」，由老公出任院長，她則任副院長，父親也是三重知名的牙醫，可謂出身「醫師世家」。

約3、4年前，莊盈彥開始著力網路行銷，知名度逐漸大開，目前經營的Youtube頻道有近40萬人訂閱，臉書、IG加起來也有近10萬粉絲，因此常受邀上電視，連綜藝節目都可見她身影。

莊盈彥除看診外也經營YouTube，訂閱數近40萬，且登上不少醫療知識性節目，頗有名氣。（圖／翻攝美上美皮膚科臉書）

因善解答青春痘問題，被媒體封為「痘疤女王」的她，於2018年間在YouTube自PO一段名為「因為一些原因我不能再被稱為痘疤女王」影片，稱「因被躲在暗處的不明人士，檢舉我使用的名字有招攬廣告嫌疑，衛生局來函『指導』須把稱號改掉。」強調要花時間和政府官員周旋，讓她非常沮喪，甚至在下方再留言：「我真的覺得醫療界生病了，搞的醫生都在坐文字獄！連藝名都要管。」

對於逼員工交出通聯一事，莊盈彥表示，她請員工調通聯的原因，並非是遭國稅局查稅，而是因診所近來「客訴」變多，才想查是否有員工私下聯絡外人搞鬼，但並未強迫，而是「希望員工幫忙」而已。她已坦承確實有和郭女爆發爭執，但並未說「過世公婆託夢」等，也未限制其自由，事後也向郭女道歉，指爭吵當時「要資遣她」只是說氣話，盼其回來上班，但郭女至今仍曠職沒來。

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(中時新聞網)