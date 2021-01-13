受到寒流低溫影響，宜花農漁業都陸續傳災情，宜蘭縣養殖戶、農民反映農漁業受到寒害，宜蘭壯圍鄉養殖戶的龍虎斑遭凍死，估計損失近百萬元；花蓮縣瑞穗鄉富興村為全國土鳳梨最大產區，當地鳳梨花已出現凍傷，當地農民憂心氣溫回溫後，受凍鳳梨花將出現腐爛，春節旺季恐無法出貨。

宜蘭縣有養殖戶的龍虎斑因寒害凍死，縣長林姿妙（左五）昨前往壯圍鄉了解養殖戶受損情形。（圖／宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣海洋及漁業發展所表示，壯圍鄉登記放養龍虎斑的面積有11.3公頃，依據鄉公所的資料，有4.8公頃養殖面積的龍虎斑受寒害影響，約有1成龍虎斑遭凍死，損失金額為96萬元。

林姿妙允向中央爭補助

海洋所指出，魚類較不耐寒，容易受到寒害影響，縣府會向中央爭取救助補助，以養殖龍虎斑為例，1公頃可補助38萬元。

縣長林姿妙昨也前往壯圍鄉了解養殖戶受損情形，她表示，縣府會全力協助養殖戶辦理相關程序提出救助申報，農產品也會比照辦理，以減少農漁民的損失。

大同鄉也有農民反映高麗菜受到寒害，農業處等單位前往南山地區勘災，農業處表示，南山地區的高麗菜外葉有些凍傷，但內葉狀況無異常，這波寒流暫未造成農業損失，但後續仍會持續觀察。

瑞穗農會估 損害45公頃

花蓮瑞穗鄉富興社區是目前國內土鳳梨產量最大的社區，栽種鳳梨面積達250公頃，其中，栽種土鳳梨的面積高達7成，3成栽種金鑽鳳梨。農友王聰益說，他的鳳梨田已經有一半鳳梨花出現枯黃狀況，憂心春節將屆，這些鳳梨花恐無法出貨。

瑞穗鄉農會、花蓮農改場昨實地勘查，農會總幹事黃盛皇表示，農民1公頃成本約20多萬，初估約有45公頃災害面積，不過，農損必須超20％才能符合天然災害補助，當地設有加工廠，鳳梨花外觀無法出貨，但果肉良好，可取鳳梨果加工果乾、鳳林醬，讓鳳梨花保留剩餘價值。

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(中時新聞網)