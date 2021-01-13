籃網球星厄文(Kyrie Irving)又惹麻煩了，他「請假」期間被發現在家人的大型慶生派對狂歡，未戴口罩也沒保持社交距離。影片被人傳上網路，遭NBA下令調查，即使厄文玩夠了想回球場，他必須先接受隔離，本周鐵定無法歸陣！

Videos have surfaced of Kyrie Irving at a large birthday gathering alongside his sister, Asia.



Kyrie’s sister & dad have birthdays this week.



Given the size of the gathering & now public nature of it, Kyrie might now have to undergo a quarantine period before returning. https://t.co/McrYtFH9XK pic.twitter.com/U4T1KAvMTl — Billy Reinhardt (@BillyReinhardt) January 12, 2021

布魯克林籃網發布聲明：「我們已知有厄文的家庭群聚影片在網路流傳，我們正在關注厄文與聯盟的處置結果。厄文以私人因素暫離球隊，回歸日期未定，這期間我們會專注在自家球團的目標。等他本人有意願，我們將給他機會說明缺席原因。」

根據一些媒體的爆料，厄文是因為美國國會外暴動事件憤而請假，不過請假期間不忘在IG發文祝賀父親卓德瑞克(Drederick Irving)的生日。厄文自幼喪母，與父親有非常深厚的感情，也許是為了孝順父親才請假？

總之厄文的私人假期又可以延長了，同時ESPN記者「沃神」報導，如果聯盟查出厄文違反防疫規定，他被隔離期間將沒有薪水，依照他的高薪每場比賽大約會損失41萬美元(約台幣1147萬)。厄文最後一次出賽是在1月6日對戰猶他爵士，他確實非常厲害，7戰場均27.1分還有50%高命中率。

(中時新聞網)