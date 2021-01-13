【1】宜蘭龍虎斑凍死 養殖戶損失近百萬

受到寒流低溫影響，宜花農漁業都陸續傳災情，宜蘭縣養殖戶、農民反映農漁業受到寒害，宜蘭壯圍鄉養殖戶的龍虎斑遭凍死，估計損失近百萬元；花蓮縣瑞穗鄉富興村為全國土鳳梨最大產區，當地鳳梨花已出現凍傷，當地農民憂心氣溫回溫後，受凍鳳梨花將出現腐爛，春節旺季恐無法出貨。

【2】萊豬釋憲案 大法官最終定奪

各地方政府「萊劑零檢出自治條例」遭行政院封殺後，台北市議會開第一槍提釋憲，未來萊豬的憲法爭議「遍地開花」，預料各縣市議會將陸續跟進。各地方政府及議會有沒有資格聲請釋憲，不是行政院官員說了算，仍待大法官審查後定奪。

【3】3部會首長憂 金融資產泡沫化

新冠疫情衝擊全球經濟金融體系，引發央行總裁楊金龍、金管會主委黃天牧、財政部長蘇建榮三大財金首長憂心股市強漲、金融資產膨脹，與實體經濟脫鉤，有資產泡沫化的疑慮。中央大學台灣經濟研究中心執行長吳大任直言，各國央行實施寬鬆貨幣政策，導致全球資金到處亂竄，股市、房市、大宗商品全都上漲，當央行貨幣政策一轉向、利率反彈，金融資產將有急速下跌的風險。

【4】星級飯店食安出包 國賓飯店、日月行館、晶泉丰旅上榜

食藥署昨公布109年人氣旅宿業附設餐廳稽查專案結果，在215件抽驗產品中，發現有13家業者儲放或販售逾期食品，另有4件產品經抽驗不符規定，1業者則是HACCP經複查未通過，違規業者包含國賓飯店、日月行館、晶泉丰旅等星級知名飯店，全都被依法開罰。

【5】蔣萬安提案 返還威權沒收財產

國民黨立委蔣萬安提案修法替政治受難者發聲，將《戒嚴時期人民受損權利回復條例》，修正名稱為《威權統治時期人民受損權利回復條例》，適用時間範圍比照《促轉條例》，涵蓋兩蔣時代，遭外界解讀提前為2022年台北市長布局。蔣萬安說，提案與選舉無關，而是就事論事，延續過去支持平復司法判決的立場，希望完備法制面，讓政府盡快返還受難者遭沒收的財產。

(中時新聞網)