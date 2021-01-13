美國國務院於美東時間1月12日發布聲明表示，為確保美國新舊政府順利完成交接，取消本週包括國務卿在內的所有官員出訪計畫。外交部對國務院的決定表示理解與尊重。對於美國駐聯合國常代克拉芙特大使(Kelly Craft)因此無法如期率團訪台，外交部感到婉惜，但歡迎克拉芙特大使於未來適當時機來訪。

克拉芙特原訂今天下午抵達台北松山機場，明天晉見在英文總統接受午宴招待，並與外交部長吳釗燮會談，在外交學院針對促進台灣參與國際組織發表公開演講。

(中時 )