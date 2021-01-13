【臨時喊卡】克拉芙特訪台喊卡 外交部：理解尊重惋惜 07:112021/01/13 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美駐聯大使克拉芙特訪台臨時喊卡。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院於美東時間1月12日發布聲明表示，為確保美國新舊政府順利完成交接，取消本週包括國務卿在內的所有官員出訪計畫。外交部對國務院的決定表示理解與尊重。對於美國駐聯合國常代克拉芙特大使(Kelly Craft)因此無法如期率團訪台，外交部感到婉惜，但歡迎克拉芙特大使於未來適當時機來訪。 克拉芙特原訂今天下午抵達台北松山機場，明天晉見在英文總統接受午宴招待，並與外交部長吳釗燮會談，在外交學院針對促進台灣參與國際組織發表公開演講。 邵宗海》拜登對台 有自己的看法 川普卸任前打台灣牌 鄭麗文解析背後3原因 (中時 ) #克拉芙特 #外交部 #訪台 #國務院 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣若配合川普起舞 吳斯懷示警：必惹火拜登 14:002021/01/12 政治 庫柏及美駐荷代表會晤我代表 外交部：意義非凡 12:492021/01/12 政治 帛琉總統1/21就職 吳釗燮率團出席 14:422021/01/12 財經 呂志翔》蓬佩奧一石三鳥 看拜登如何接招 17:122021/01/12 觀點 《國際經濟》英擬禁用新疆棉 15:062021/01/12 財經 刪了川普帳號 推特反傷自己 04:102021/01/12 全球財經 比特幣交易 周末波動劇烈 04:102021/01/12 全球財經 蔣萬安提案修法返還戒嚴不當沒收財產 江啟臣：尊重、開放討論 12:012021/01/12 政治 昕諾飛攜手特力 搶占居家連網照明版圖 16:302021/01/12 財經 關島包機害北部醫院染疫？外交部：完全是謠言 13:532021/01/12 政治 時力樂迎克拉芙特 提4項期許盼蔡總統出訪華府 11:002021/01/12 政治 政治熱門新聞 2確診被周玉蔻爆光光？名嘴4字怒嗆陳時中 - 政治 蔡政府強推萊豬內幕？名醫看完綠內部民調：2大咖慘了 - 政治 克拉芙特訪台喊卡 外交部：理解尊重惋惜 - 政治 國民黨秘書長不接要選台北市長？連勝文：爸爸跟我談了2件事 - 政治 罷免王浩宇出現這幕 深綠里長吐一句話 網：憂心 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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