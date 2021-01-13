美國務院已決定全力協助即將上任的拜登政府進行政府交接。（圖／美聯社）

美國國務院為確保新舊政府順利完成交接，臨時宣布取消本週包括國務卿在內的所有官員出訪計畫，原定今(13日)率團訪台的駐聯大使克拉芙特(Kelly Craft)也緊急喊卡，我外交部對此決定表示理解與尊重。消息曝光後，台灣民意基金會董事長游盈隆今馬上在臉書直言，一個重大決策突然生變，「並不尋常」。

克拉芙特原訂今天下午抵達台北松山機場，不過，國務院突然宣布，取消所有官員出訪計畫，包含國務卿蓬佩奧原訂出訪歐洲，也已經取消，為的就是要協助下周的新任總統就職典禮順利進行。

對此，游盈隆在臉書質疑，克拉芙特原訂今日抵台訪問，如今遽然喊停，美國國務院自有一番說詞，但一個重大決策突然生變，並不尋常，內情恐非如國務院新聞稿所說的那麼單純。

不僅如此，游盈隆認為，這再度印證了「政治是可能的藝術，政治可以把不可能變成可能，也可以把可能變成不可能」，他猜測美中台三方肯定有些人會因而鬆一口氣吧。

針對此消息，我外交部對國務院的決定表示理解與尊重，並對克拉芙特大使無法如期率團訪台感到婉惜，但歡迎對方於未來適當時機來訪。

(中時新聞網)