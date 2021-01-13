台灣發生首起醫師（案838）院內染疫事件，其護理師女友（案839）也確診新冠肺炎，引發國人恐慌。國民黨立委林為洲昨（12）日晚間自曝，前2天因身體出狀況住院，期間也做了新冠肺炎鼻腔篩檢，因此能了解醫護人員所面對的風險，除表達感謝之意外，也向第一線的醫護人員敬禮！

醫護感染確診消息傳出後，林為洲昨在臉書向第一線的醫護人員敬禮，表示前2天因身體出狀況住院，期間做了新冠肺炎鼻腔篩檢，醫護人員靠近到2、30公分的距離，他們天天要面對這樣的近距風險，除了感恩還是感恩，並喊話「台灣加油，大家再守一波」，也強調自己沒事，謝謝大家關心。

林為洲自曝前2天身體出狀況，也做了新冠肺炎鼻腔篩檢，能了解醫護人員所面對的風險。（圖／摘自林為洲臉書）

北部某醫院男性住院醫師（案838），疑因插管不幸染疫，還傳染給同院的護理師女友（案839）。回溯男醫師足跡，包括大江購物中心、IKEA桃園店、台茂購物中心，以及桃國際路上的星巴克和振宇五金行，昨都暫停營業進行消毒。不過昨深夜醫師又改口，表示未到大江購物中心，詳細情形仍待釐清。

先前民進黨立委何志偉也傳出身體不適，有頭暈、喉嚨腫的症狀，並主動前往醫院篩檢。隨後檢驗結果出爐，為陰性，他也分享採檢過程不舒服，10公分長的棉花棒捅進去鼻腔、轉2圈，可能自己鼻子黏膜比較敏感，還因此有一點小小流血，但認為這是值得的，一個檢測、更小心謹慎，面對疫情，這是自己對社會應該做的，也應負責的。

(中時新聞網)