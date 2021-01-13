川普國會流血暴亂後首度公開發表談話

鐵粉國會暴亂，導致5死多傷的流血衝突後，美國總統川普周二首度對媒體公開發言時堅稱，他在暴亂前的演說「完全適當」，但呼籲不要使用暴力。

川普站在他力主興建的美墨圍牆前，一開始就痛批「言論自由遭受空前的攻擊」。據CNN與BBC新聞網12日報導，川普接著說，眾院設法二度彈劾他是「獵巫」，並警告接任的總統當選人拜登可能才會被免職。他並強調，這會引發極大的憤怒。

「憲法『增修條文第25條』（the 25th Amendment）對我毫無危險，反倒會困擾拜登和拜登政府，」他說，「彈劾騙局是我國史上持續最大，也最惡毒的獵巫行動，並導致極大的憤怒，分裂與痛苦，遠比多數人所理解的都大，而這對美國來說十分危險，尤其是在這十分脆弱的時刻。」此外，川普在白宮南草坪登機赴德州前也說，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）持續發動彈劾，會對美國造成極大的危險，也會引發極大的憤怒，而他並不想要暴力。川普似乎在暗示，民主黨進行歷史性的二度彈劾，可能會引發暴力回應。

儘管川普在6日鐵粉國會暴動前，曾要他們「拚死抗爭」，但卻撇清了相關責任。反之，他暗示，民主黨和科技公司試圖控制他的言論，才可能是引發暴力的肇因。

在整場演說中，川普只簡短點綴性地懇請鐵粉保持「和平與冷靜」。他說，「如今是讓我們國家療傷止痛的時候了」，但他對民主黨和科技公司的攻擊，卻徹底破壞了這種氛圍。

(中時新聞網)