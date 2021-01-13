天氣潮濕，家裡各處容易發霉、長出塵螨，讓人鼻癢、打噴嚏、皮膚過敏等非常不舒服。不過除了發霉和塵螨以外，也有不少人發現家裡的傢俱上長出了如麵粉般大小的小點點，仔細一看，居然還會動！原來是非常小的白色小蟲子，且擦掉後又會再「長出來」，這讓不少民眾既驚訝又噁心且非常困擾。究竟這些小白點是什麼？為什麼會出現？又要怎麼根除？

●看似髒污、灰塵卻會動？！家中悶熱潮濕現粉螨！

毒物專家招名威教授表示，傢俱上這些會動的白點點，一般而言非常有可能是粉螨。粉螨在台灣相當常見，其非常細小非常不起眼，不過肉眼還是看得見，大小約略如麵粉一般，許多人看到可能會因為牠們聚集的關係誤以為是灰塵或髒污而忽略，仔細一看才發現牠們正在爬動。

招名威教授指出，粉螨和塵螨有許多相似之處，但兩者並非同種生物。牠和塵螨一樣喜愛潮濕、悶熱的環境，這也是為什麼台灣有不少民眾家中常見有這樣的困擾。牠也一樣會以毛屑、皮屑等作為糧食，不過不同的是，牠們也會吃米、雜糧、餅乾、蔬果等糧食，因此它們除了常見在沙發、櫃子、水龍頭、沐浴乳罐等各種傢俱、物品上，在食物上也有可能發現牠們的存在。

毒物專家招名威教授表示，傢俱上這些會動的白點點，一般而言非常有可能是粉螨。(圖/NOW健康提供)

粉螨雖不會像蚊子一樣主動攻擊人，但若放任未妥善處理，牠可是會持續繁殖的，不僅影響生活環境品質、讓人覺得噁心，也有可能像塵螨一樣造成人體過敏，途徑包括沾染到身上或是在食物中未被發現吃下肚造成不適甚至腹瀉。

●粉螨擦掉又會長出來？！專家３招清除粉螨！

值得注意的是，許多民眾會發現，粉螨即便是用抹布擦掉後，過沒多久又會再「長出來」。對此招名威教授表示，這通常不是粉螨又復活了，而是下一批又出現了。粉螨最麻煩的特點就是在於他的體積非常小，且會四處亂鑽，非常難以根除，即便是用抹布擦掉當下肉眼看得到的，也無法確保牠們是否已經完全被清除或是還有其他是躲在看不到的縫隙甚至物品內。因此光是用擦拭、水沖的方式清潔，恐怕效果有限，過沒多久物品又會佈滿小白點。

粉螨擦掉又會長出來？！專家３招清除粉螨！(圖/NOW健康提供)

若想清除麻煩的粉螨，招名威教授建議可用安全高溫的方式進行消滅，例如若是生長在物品上，可將其置入高溫熱水中，或是將其放置到高陽光底下曝曬，不過也要注意牠們自然也會逃命，因此陽光曝曬也建議可轉換各種角度。

另外，使用除濕機有助大幅降低空間濕度，也是破壞牠們生存環境的方法。由於台灣下雨頻繁，沒下雨也濕熱，因此招名威教授建議，可以在出門家裡沒人時開啟除溼機，回到家後再關閉即可，一般冷氣附帶的除溼機就很足夠。

除此之外，使用酒精、殺蟲劑也有助於消滅粉螨，水煙式殺蟲劑也是個不錯的方法。不過在噴灑時，除了應留意避免在密閉空間下使用外等安全注意事項外，也還是要留意牠們可能也有部分躲在看不到的地方，建議使用後可再多做檢查確認。

若粉螨是出現在食物、食材上，前面所提到的方式一般而言是無法執行的，即便是用熱水煮，也不可能吃下肚。因此招名威教授建議，若是在食品、食物上發現，建議最好直接丟掉為佳，以避免吃下肚。

●防範粉螨找上門 專家：環境除溼很重要！

最後招名威教授表示，粉螨喜歡潮濕、悶熱之處，空間物品越雜亂也越有可能建立出牠們的生長環境，長出粉螨而不自知。因此防範粉螨找上門，最重要的就是破壞牠們的生存環境，溫度不好掌握，那麼至少濕度平常控制好，做好除溼。此舉也有利避免發霉及塵螨。平常也要注意環境整潔，定期打掃，避免建立出對粉螨有利的生存空間卻不自知。特別注意食品、食物更應妥善保存。做好妥善的環境管理，以免後續除蟲的麻煩。(編輯梁惠明)

防範粉螨找上門 專家：環境除溼很重要！(圖/NOW健康提供)

(中時新聞網)