聯發科(2454)年度旗艦5G SoC有譜!聯發科預計將在1月20日舉辦5G系統單晶片「天璣新品線上發布會」，市場預估，其即將端出的旗艦5G SoC，將和高通的Snapdragon 888一較高下。

聯發科執行長蔡力行去年即透露過，新款5G旗艦晶片會力拚在今年農曆年前推出，5G旗艦市場大戰絕對不缺席，持續和高通過招，最新聯發科確定將在1月20日舉辦5G系統單晶片「天璣新品線上發布會」，若無意外，應該就是年度旗艦5G SoC的發表大會，聯發科年度關鍵新品現身進入倒數。

聯發科2020年營運大好，全球營收首度衝上逾3000億元大關，創下歷史新高，主要就是4G晶片得穩定出貨，加上5G晶片初期的產品單價、毛利率均更勝平均，拉升整體營運動能，展望2021年，整體5G智慧機市場將翻倍成長，尤其大陸市場又是成長幅度最受期待的，故聯發科2021年營運仍舊位居在明顯的成長軌道中。

展望首季，聯發科受惠5G手機滲透率持續增加，將帶動5G晶片出貨，且其他非行動晶片產品線需求也維持高檔，首季營收可望力拚淡季不淡。

高通旗艦5G晶片Snapdragon 888搶先一步在去年底發布，採用三星5奈米製程，由小米11擔任首發產品，但據部分實測報告指出，該晶片功耗大幅增加，執行高效能手遊時也出現降頻情況，也讓市場對三星的5奈米製程相當憂心，是否真不如台積電(2330)穩定，故後續聯發科的新品效能表現，勢必也將成為關鍵。

(時報資訊)