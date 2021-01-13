群聯(8299)瞄準CES大展，大秀全系列遊戲與內容創作者儲存技術，董事長潘健成表示，群聯積極提升在各種新興儲存應用領域的市佔率，後市成長可期。

美國拉斯維加斯消費性電子展(CES)開展，此次CES的焦點除5G科技外，5G技術所衍生的相關應用，例如汽車電子、人工智慧、智慧居家、智慧醫療、智慧城市等，也成為會場中關注度最高的趨勢應用，此外，因疫情所帶動的遊戲產業，再加上近幾年興起的內容創作者需求，也是此次CES受到熱烈討論的重點趨勢，而這些所有的科技趨勢，其中最重要的關鍵零組件之一，便是NAND儲存產品，群聯不僅掌握了這波成長的動能，更已經超前部屬了相關的先進儲存技術與方案，未來成長可期。

群聯在此次的CES全球科技盛會，展出了全系列針對遊戲與內容創作者的最新的儲存方案，此完整針對遊戲與內容創作者的儲存方案可說是全球唯一從全球首款且速度最快的USB 3.2 Gen2x2原生USB隨身碟控制晶片U17與U18、兼顧效能與成本的最高CP值的新一代PCIe Gen4x4 DRAM-Less SSD控制晶片PS5021-E21T、全球唯一達到讀寫7000MB/s效能速度的PCIe Gen4x4 SSD控制晶片PS5018-E18、以及群聯首款將PCIe NVMe效能整合進BGA SSD小尺寸的Phison E13T BGA SSD儲存方案，是目前市場上最完整且量產的全系列遊戲及內容創作者儲存解決方案。

董事長潘健成表示，群聯佈局遊戲與內容創作者儲存產業已經多年，這些市場主要的儲存需求就是高容量與高速傳輸，讓遊戲與影音轉檔不卡頓，除了近期新發佈的遊戲機已看到群聯相關的控制晶片與儲存方案成功導入以外，電競 PC、電競NB、甚至電競手機，群聯均已深耕多年也逐漸看到，透過群聯領先全球的PCIe Gen4 SSD控制晶片技術，全球的夥伴客戶正持續導入群聯全系列的先進儲存方案，而群聯的這些高階儲存方案，正好也符合近幾年興起的內容創作者市場，滿足該族群對於高速資料讀取與寫入的需求，持續提升群聯在各種新興儲存應用領域的市佔率。

(時報資訊)