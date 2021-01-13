NBA在與球員工會商討後，13日公布未來兩周的緊急防疫措施，接下來14天聯盟將採取更嚴格的防疫手段，以免各隊兵源短缺的情況繼續惡化。球員工會同意這些諸多限制，球員們除了比賽將會一直被關在家裡！

主場賽事期間，球員與隊職員必須留在家中，只有參加球團相關的活動例如練球，或是因生活需求才能外出，謝絕工作外的訪客，並加強必要接觸人員的新冠肺炎檢測。客場賽事期間，除非練球或緊急狀況，不允許離開飯店，禁止與球團外的訪客交流。

賽前在休息室的球隊會議不得超過10分鐘，參加人員必須戴口罩。其餘的會議留待球場上或是聯盟允許的開放空間進行，該場所要足夠寬闊保留每人6呎(約1.8公尺)的社交距離。球員不允許提早3小時以上到達賽場，比賽前與賽後也須保持6呎社交距離，互動只限於碰拳和碰肘。

飛機上和比賽板凳區的座位採取「對號入座」，球員只能坐在指定座位，相鄰的隊友也是固定的。場邊設置座椅相距12呎的「冷卻區」，剛被換下場的球員可以不戴口罩坐在冷卻區喘口氣，然後戴上口罩返回板凳區。這些規定極為嚴格，聯盟希望藉此減緩「一人染病、半隊隔離」的狀況。

(中時新聞網)